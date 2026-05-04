Un equipo norcoreano de fútbol jugará en Corea del Sur tras 8 años sin visitas deportivas

El equipo de la liga norcoreana se medirá a la escuadra surcoreana Suwon FC el 20 de mayo a las 19.00 hora local (10:00 GMT) en una de las semifinales del torneo, que se llevará a cabo en el Estadio de Suwon, al sur de Seúl, según informó este lunes el Ministerio de Unificación de Seúl.

La visita del Naegohyang FC supondría el primer contacto intercoreano relevante desde la toma de posesión del presidente surcoreano Lee Jae-myung, en junio del año pasado.

Lee ha tratado de reiniciar los diálogos con Pionyang, suspendidos por años, pero Corea del Norte ha ignorado los gestos conciliadores y sigue señalando al Sur como un "Estado hostil".

Las últimas participaciones de atletas norcoreanos en gestas en Corea del Sur se remontan a 2018, incluidas las Olimpiadas de Invierno de PyeongChang, en febrero, que contó con un equipo de hockey femenino intercoreano.

Pionyang también participó en el Campeonato Mundial de Tiro de Changwon, en septiembre de ese año, y una pareja de dobles mixto de las dos Coreas en la Gran Final del Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, según sus siglas en inglés) en Incheon, en diciembre.

El Naegohyang FC, fundado en 2012 y con sede en Pionyang, calificó a la Liga de Campeones tras coronarse en la primera división norcoreana en 2023-2024.

El equipo norcoreano pasó a semifinales tras derrotar por 3-0 a la escuadra vietnamita de Ho Chi Minh City en los cuartos de final, mientras que el Suwon FC aplastó por 4-0 al equipo chino de Wuhan Jiangda.

El Suwon FC espera un encuentro complicado tras haber sido derrotado con contundencia (0-3) por el Naegohyang FC en la fase de grupos disputada en noviembre de 2025 en Birmania (Myanmar).

El fútbol femenino en Corea del Norte es una potencia en la región. Actualmente ocupa el 11º puesto en la clasificación de la FIFA, la segunda posición más alta en Asia tras Japón (8º), superando con creces a Corea del Sur que se encuentra en el puesto 21.

La selección femenina de Corea del Norte se coronó en el Mundial sub-17 de la FIFA en 2025 y en el sub-20 en 2024 con algunas futbolistas que actualmente juegan en el Naegohyang, cuyo nombre significa "mi tierra natal".

El documento de la cartera de Unificación también informa que la delegación norcoreana contará con 39 personas, incluidas 27 jugadoras.

La otra semifinal, entre el equipo australiano Melbourne City FC y el japonés Tokyo Berdy Beleza, se llevará a cabo el mismo día, mientras la final se disputará el 23 de mayo.

Todos los partidos se disputarán en el mismo estadio. Es la segunda edición de la Liga de Campeones Femenina, aunque Corea del Norte no participó en la primera competencia.