Miércoles, 6 de mayo de 2026

Redacción Deportes. Segunda entrega de la cuarta jornada de la Copa Libertadores con los encuentros Cusco (Per)-Estudiantes La Plata (Arg) y La Guaira (Ven)-Bolívar (Bol) (22.00 GMT), Independiente Santa Fe (Col)-Corinthians (Bra) e Independiente Rivadavia (Arg)-Fluminense (Bra) (00.30 GMT del jueves) y Tolima (Col)-Nacional (Uru) y Universidad Católica (Chi)-Cruzeiro (Bra) (02.00 GMT).

Redacción Deportes. Continúa la cuarta jornada de la Copa Sudamericana con los partidos Audax (Chi)-Vasco (Bra), Montevideo City (Uru)-Palestino (Chi) (22.00 GMT), Barracas Central (Arg)-Olimpia (Par) y Macará (Ecu)-Tigre (Arg) (00.00 Gmt del jueves), Botafogo (Bra)-Racing Club (Arg) (00.30) y Alianza Atl. (Per)-América de Cali (Col) (02.00).

Redacción Deportes. El Toluca mexicano recibe este miércoles (01.30 GMT del jueves) al Los Ángeles FC obligado a remontar el 2-1 encajado en el partido de ida para tratar de acceder a la final de la Copa de Campeones CONCACAF.

Roma. El Foro Itálico acoge desde este miércoles el ATP Masters 1.000 de Roma, uno de los torneos más prestigiosos en tierra batida y antesala del Grand Slam de Roland Garros, marcado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, la posible hazaña del italiano Jannik Sinner y la vuelta del serbio Novak Djokovic.

Redacción Deportes. La cuarta etapa de la Vuelta ciclista a España femenina se disputa este miércoles, aún por carreteras gallegas, sobre 115,6 kilómetros entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en la provincia de Lugo, y dos puertos de tercera categoría que animarán la jornada. Lidera la general por segundo día consecutivo la alemana Franziska Koch, del equipo FDJ United-SUEZ.

- Previa del Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Segundos partidos: New York Knicks-Philadelphia 76ers (23.00 GMT) y San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (01.30 GMT del jueves).

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 4ª etapa. Monforte de Lemos-Antas de Ulla (Lugo). 115,6 km. (FOTO)

- Liga de Campeones (semifinales, vuelta) (FOTO). Crónica y vestuarios del Bayern Múnich-PSG (19.00 GMT).

- Liga Conferencia (semifinales, ida). Previa del Estrasburgo-Rayo.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa de Campeones CONCACAF. Semifinales, vuelta: Toluca-Los Angeles (01.30 GMT del jueves) (ida 1-2).

- Copa Libertadores. 4ª jornada: Cusco (Per)-Estudiantes La Plata (Arg) y La Guaira (Ven)-Bolívar (Bol) (00.00), Ind. Santa Fe (Col)-Corinthians (Bra) e Independiente Rivadavia (Arg)-Fluminense (Bra) (02.30) y Tolima (Col)-Nacional (Uru) y Universidad Católica (Chi)-Cruzeiro (Bra) (04.00).

. Previas de los partidos Mirassol (Bra)-LDU Quito (Ecu), Platense (Arg)-Peñarol (Uru), Coquimbo (Chi)-Universitario (Per), Independiente Medellín (Col)-Flamengo (Bra) y Junior (Col)-Cerro Porteño (Par).

- Copa Sudamericana. 4ª jornada: Audax (Chi)-Vasco (Bra), Montevideo City (Uru)-Palestino (Chi) (00.00), Barracas Central (Arg)-Olimpia (Par) y Macará (Ecu)-Tigre (Arg) (02.00), Botafogo (Bra)-Racing Club (Arg) (02.30) y Alianza Atl. (Per)-América de Cali (Col) (04.00).

. Previas de los partidos Boston River (Uru)-Millonarios (Col), O'Higgins (Chi)-Sao Paulo (Bra), Blooming (Bol)-Bragantino (Bra) y Carabobo (Ven)-River Plate (Arg).

- Previas del Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans.

- Reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en Lausana, Suiza (y 7).

- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO). Empieza el torneo masculino.

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Redacción EFE Deportes