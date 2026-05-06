El pelotero Carlos Correa se perderá el resto de la temporada por lesión en un tobillo

"Necesitaré una cirugía en un tendón de mi tobillo izquierdo, por lo que tendré que perderme el resto de la temporada", reveló Correa, de 31 años, a un grupo de periodistas en Estados Unidos.

"Es fuerte. No es algo que esperaba, pero es tiempo de enfocarse en esto y trabajar en la rehabilitación", agregó Correa, primer seleccionado en el Sorteo de Novatos de Grandes Ligas en 2012.

Según Correa, el tiempo de rehabilitación tomará entre seis y ocho meses, por lo que deberá estar listo para los campos de entrenamiento en 2027.

El pelotero boricua relató que la lesión la sufrió estando practicando en la caja de bateo. Se sentía bien pero luego de hacer un 'swing' cayó al suelo.

"Escuché y sentí el 'pop', ya sabía que algo andaba mal", detalló el tres veces estrellas sobre el momento de su lesión.

De esta manera, Correa culmina su temporada 2026 con promedio de bateo de .279, tres cuadrangulares, 16 empujadas, 22 anotadas y un solo error en la parte defensiva.

La lesión de Correa se une a otras que han sufrido otros peloteros de los Astros este año, como los lanzadores Cristian Javier, Hunter Brown y Josh Hader, el receptor Yainer Díaz, el también campocorto Jeremy Peña, entre otros.

Los Astros, dirigidos por el puertorriqueño Joe Espada, llevan marca, hasta este miércoles, de 15-22, penúltimos en la División Oeste de la Liga Americana.