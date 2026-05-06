La Comisión Ejecutiva del COI se reúne para definir su estrategia de futuro

Coventry adelantó en su intervención que la Comisión Ejecutiva del COI se centrará en la estrategia denominada 'Preparados para el Futuro', así como en las "novedades" respecto a la "coordinación" de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 (Senegal) y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (Estados Unidos).

Además, habló sobre la figura de Sir Craig Reedie, expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) fallecido el mes de abril, al que se le rendirán varios homenajes, y de un nuevo acuerdo de patrocinio con la institución financiera J.P Morgan Chase.

Con muchos detalles aún por compartir, la presidenta del COI emplazó a los medios de comunicación a la rueda de prensa de este jueves, con los preparativos para la 146.ª Sesión Extraordinaria del COI, que se celebrará los días 24 y 25 de junio, también en el horizonte.

"Desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina hemos estado aquí, sin muchos viajes, centrándonos en junio y en estar en forma para el futuro, trabajando duro con el equipo, mañana compartiremos las novedades", concluyó.