Herbert mantiene el liderato ante la presión de Sergio García, Ballester y Rahm

Herbert entregó una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, fruto de 5 'birdies' por un solo 'bogey'. Su fallo en el séptimo hoyo fue el primero en dos días para el australiano.

A pesar de su gran ronda, Herbert ha perdido ventaja sobre García, Ballester y Rahm.

García está a 3 impactos del australiano tras firmar una tercera ronda de 65 golpes, 7 bajo par, con 10 'birdies' por 3 'bogeys'.

Fue protagonista del momento más curioso de la jornada cuando jugó una bola que se le quedó en el barro, a pocos centímetros del agua. Sin zapatillas, García entró en el agua y consiguió sacar la bola de esa zona complicada.

Aún mejor lo hizo Ballester, el mejor del día en Virginia, con una ronda de 60 impactos, 12 bajo par, sin error alguno.

Tras comenzar el torneo con uno sobre par, sumó un -2 el viernes y este sábado logró 10 'birdies' y un 'eagle'.

"No creo que pueda ir mejor que así, seguro. No sé ni qué decir, fue un día fantástico de golf", afirmó Ballester al acabar su ronda.

Rahm, por su parte, acabó el tercer día de competición con una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, y está a nueve impactos de Herbert.

El de Barrika sumó siete 'birdies' y un 'eagle' por dos 'bogeys'.

El torneo de Virginia concluirá este domingo.