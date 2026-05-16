Sábado, 16 de mayo de 2026

Redacción Deportes. Continúa este sábado el 109 Giro de Italia con la disputa de la octava etapa, de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, con dos subidas de cuarta categoría seguidas en la parte final y apta para las escapadas.

Roma. La estadounidense Coco Gauff, cuarta jugadora del mundo y actual subcampeona, y la ucraniana Elina Svitolina, décima del ránking, se enfrentan este sábado desde las 15.00 GMT en la final del torneo WTA 1.000 de Roma. Información de Carlos Expósito.

Además debe completarse la segunda semifinal del Masters 1.000 de Roma entre el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, que fue interrumpida el viernes por la lluvia cuando se disputaba el tercer set (6-2, 5-7 y 4-2). El ganador jugará el domingo la final contra el noruego Casper Ruud.

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera sprint de MotoGP en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Redacción Deportes. La mediofondista keniana Faith Kipyegon, el pertiguista sueco Armand Duplantis, el velocista botsuanés Letsile Tebogo y la vallista nigeriana Tobi Amusan figuran entre las grandes estrellas que este sábado compiten en la ciudad china de Shanghái en la prueba inaugural de la temporada de la Liga de Diamante de atletismo.

Redacción Deportes. Lionel Messi llegará a la edición 23 del Mundial no solo como campeón, sino como un hombre récord gracias a sus 26 partidos jugados, un registro de presencia en las canchas de la máxima cita del fútbol que aspira aumentar en 2026, cuando impondrá otro registro valioso al afrontar su sexto torneo. Por Juan David Mosos.

- Empieza la Liga de Diamante 2026. Reunión de Shanghái (China). (FOTO)

- Sesión de clasificación para las 500 Millas de Indianápolis (y 17). (FOTO)

- Mundial de Fórmula E. 9ª prueba: Monaco ePrix-1 (13.05 GMT).

- Eliminatorias para el Mundial de Balonmano 2027: Israel-España, en Buenos Aires (18.30 GMT). (FOTO)

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 8ª etapa: Chieti-Fermo (156 km).

- Inglaterra. FA Cup. Final: Chelsea-Manchester City (14:00 GMT) (FOTO)

- Alemania. 34ª y última jornada (todos a las 13.30 GMT): Bayern Múnich-Colonia (FOTO), Leverkusen-Hamburgo, Eintracht-Stuttgart, Friburgo-Leipzig, Werder Bremen-Dortmund (FOTO), Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, Unión Berlín-Augsburgo, Sankt Pauli-Wolfsburgo (FOTO) y Heidenheim-Mainz.

- Portugal. Última jornada. Oporto-Santa Clara (19.00), Estoril-Benfica, Sporting-Gil Vicente (19.30 GMT)

- Mundial 2026. A 26 días: Messi, con 26 partidos, se resiste al tiempo y va a por más. Por Juan David Mosos. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- River Plate y Rosario Central se enfrentan este sábado por la primera semifinal del Torneo Apertura del fútbol argentino. (FOTO)

- Argentina. Argentinos Juniors, el club que vio nacer a Diego Armando Maradona, recibe este domingo a Belgrano de Córdoba en las semifinales del Torneo Apertura de su país, con la mira puesta en levantar su primer trofeo en más de 15 años y en volver a celebrar como en sus años dorados.

- Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.) (hasta 17). (FOTO)

- Mundial de TrialGP. Primera cita, en Motegi (Japón) (y 17). Día 1.

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.10 a 12.20 GMT) y carrera sprint (13.00 GMT) del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales, en el Circuito de Barcelona-Cataluña. (FOTO)

- Mundial de Superbikes. 5ª cita, en el circuito checo de Most. 1ª carrera (12.00 GMT).

- Internacionales de Italia, en Roma (hasta 17). Final femenina (WTA 1.000) (15.00 GMT): Coco Gauff (USA)-Elina Svitolina (UKR).

. Se completa la segunda semifinal masculina: Jannik Sinner (ITA)-Daniil Medvedev (RUS).

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Redacción EFE Deportes