1-0. El español Alberto Moreno mantiene viva la ilusión de la 'Champions' del Como

El equipo dirigido por el técnico catalán afrontaba la jornada más importante hasta el momento en la lucha por el sueño de clasificarse para la Liga de Campeones, tras haber certificado matemáticamente su presencia en competiciones europeas la próxima temporada por primera vez en su historia.

Enfrente estaba un equipo que firmó una gran temporada, con un juego sólido y un proyecto trabajado bajo la dirección del español Carlos Cuesta. Aunque no se jugaba nada en la clasificación, plantó cara al Como y se negó a regalarle puntos fácilmente.

La primera parte terminó sin goles, con un local muy intenso en la presión y dominando la posesión, aunque sin lograr concretar sus ocasiones. La única excepción fueron varias oportunidades claras de Anastasios Douvikas, que estuvo cerca de marcar e incluso llegó a estrellar el balón en el poste en la recta final del primer tiempo.

Tras salir al terreno de juego después del descanso, el Como se adelantó en el marcador, con gol del español Moreno en el minuto 85. El Como trató entonces de controlar el partido para asegurar la victoria y certificar los tres puntos, pero el conjunto toscano apretó en el tramo final y dispuso de algunas ocasiones.

De hecho, en el minuto 74, Mateo Pellegrino empató, aunque el tanto no subió al marcador por fuera de juego. Resistió el Como los envites del Parma y selló tres puntos para posicionarse en quinta posición, en puestos de Liga Europa, a dos puntos del tercero y cuarto clasificado, el Milan y el Roma.

La lucha por los puestos de 'Champions', con solo el Inter de Milan, ya campeón del 'Scudetto', y el Nápoles matemáticamente clasificados, sigue muy ajustada tras una jornada disputada en horario unificado. Se decidirá todo en el último partido del calendario.