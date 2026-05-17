Domingo, 17 de mayo de 2026

Roma. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y que aspira a seguir haciendo historia y ganar su sexto título consecutivo en un torneo Masters 1.000, se enfrenta este domingo desde las 15.00 GMT a noruego Casper Ruud en la final de los Internacionales de Italia, en el Foro Itálico de Roma. Información de Carlos Expósito.

Roma. El pelotón del 109 Giro de Italia, liderado por el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), afronta este domingo la nueva etapa con subida al final. Los 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale arrancan con un largo tramo ligeramente ascendente para terminar con dos puertos encadenados, uno de tercera categoría (Querciola de 11,3 kilómetros al 4,3 %) y otro de primera (Corno alle Scale de 10,8 al 6,1).

Redacción Deportes. El español Pedro Acosta (KTM), en MotoGP; italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), en Moto2; y el argentino Valentín Perrone (KTM), en Moto3, salen este domingo desde sus respectivas 'poles' en el Gran Premio de Cataluña, que se disputa en el circuito Barcelona-Cataluña. Carreras de Moto3 a las 09.00 GMT, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00.

Redacción Deportes. Los 25 partidos dirigidos por el alemán Helmut Schön representan una marca con casi medio siglo de vigencia que puede caer en el Mundial 2026 con el seleccionador francés Didier Deschamps, quien con solo disputar la fase de grupos elevará su cuenta personal de 19 a 22 encuentros. por Juan David Mosos.

Sao Paulo (Brasil). Eduardo Gonçalves de Andrade, más conocido como 'Tostão' y compañero de Pelé en México 1970, analiza en una entrevista con EFE las opciones de Brasil de cara al Mundial, el papel de Vinícius Júnior y la decadencia de Neymar.

Bogotá. La quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se jugará esta semana arrojará más luces sobre cómo quedarán armados los octavos de final, instancia en la que ya están acomodados el debutante argentino Independiente Rivadavia y Corinthians.

- Mundial de Fórmula E. 10ª prueba: Monaco ePrix-2. Carrera a las 13.05 GMT.

- Acaba la sesión de clasificación para las 500 Millas de Indianápolis. (FOTO)

- NBA. Semifinal de Conferencia. Séptimo y último partido: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (00.00 GMT del lunes).

- España. Liga Endesa. 32ª jornada (FOTO).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 9ª etapa: Cervia-Corno alle Scale (184 km).

- Acaba la Itzulia Women 2026-Vuelta al País Vasco femenina. (FOTO). Tercera y última etapa, con salida y llegada en San Sebastián y un recorrido de 113,1 kilómetros y tres puertos de montaña.

- España. LaLiga EA Sports. 37ª y penúltima jornada (FOTO): Athletic Club-Celta, Atlético de Madrid-Girona, Elche-Getafe, Levante-Mallorca, Osasuna-Espanyol, Rayo Vallecano-Villarreal, Real Oviedo-Alavés, Real Sociedad-Valencia, Sevilla-Real Madrid (17.00 GMT) y Barcelona-Betis (19.15 GMT).

- Inglaterra. Jornada 37: Manchester United-Nottingham Forest (11:30 GMT) (FOTO), Brentford-Crystal Palace, Everton-Sunderland, Leeds-Brighton y Wolwerhampton-Fulham (14:00) y Newcastle-West Ham (16:30).

- Italia. Jornada 37 (FOTO): Como-Parma, Génova-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Nápoles y Roma-Lazio (10.00 GMT), Inter-Hellas Verona (13.00).

- Francia. 34 y última jornada (todos a las 19.00 GMT): París FC-PSG (FOTO), Brest-Angers, Lille-Auxerre, Lorient-Havre, Lyon-Lens, Marsella-Rennes, Nantes-Toulouse, Niza-Metz, y Estrasburgo-Mónaco.

- Seúl. El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC llega a Corea del Sur para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC contra la escuadra surcoreana Suwon FC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

- Se cierran las semifinales del Torneo Apertura del fútbol argentino. (FOTO)

- Montevideo. Las leyendas de Uruguay y Paraguay se enfrentan en un encuentro amistoso que contará con la presencia de exfutbolistas como Diego Godín, Diego Lugano, Sebastián Abreu, Paulo César Da Silva, Roberto Acuña y Lucas Barrios.

- Mundial 2026. A 25 días: Deschamps, a la 'caza' de los 25 partidos de Helmut Redacción Deportes.- Los 25 partidos dirigidos por el alemán Helmut Schön, representan una marca con casi medio siglo de vigencia que puede caer en este Mundial 2026 con el seleccionador francés Didier Deschamps, quien con solo disputar la fase de grupos elevará su cuenta personal de 19 a 22 encuentros. Por Juan David Mosos. (INFOGRAFÍA) (FOTO)

- Mundial 2026. Brasil. Entrevista con Eduardo Gonçalves de Andrade, más conocido como 'Tostão' y compañero de Pelé en México 1970. (FOTO)

- La quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se jugará esta semana arrojará más luces sobre cómo quedarán armados los octavos de final, instancia en la que ya están acomodados el debutante argentino Independiente Rivadavia y Corinthians.

- Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrentan este domingo en el segundo duelo de semifinales del Torneo Apertura del fútbol argentino. (FOTO)

- Acaba el Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.). (FOTO).

- Mundial de TrialGP. Primera cita, en Motegi (Japón). Día 2.

- Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Moto3 a las 09.00 GMT, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Mundial de Superbikes. 5ª cita, en el circuito checo de Most. 2ª carrera (12.00 GMT).

- Finales del Premier Padel de Buenos Aires.

- Acaban los Internacionales de Italia, en Roma. Final masculina (15.00 GMT): Jannik Sinner (ITA)-Casper Ruud (NOR).

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (hasta 23).

- Torneo WTA 500 de Estrasburgo (hasta 23).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes