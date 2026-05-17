Mischa Bredewold sufre pero gana de manera brillante la Itzulia Women

Tras el desgaste acumulado en la ascensión a Jaizkibel, el punto culminante de Itzulia llegó en la ascensión final a Mendizorrotz, iniciada a 17 kilómetros de meta. El FDJ dinamitó la carrera con un ritmo demoedor impuesto por Muzic, Dickson y Berthet que primero descolgó a Lippert, la líder del Movistar, y más tarde a Bredewoll. Al trío cabecero solo lograron unirse en la subida Niedermaier, Wlodarczyk, la guipuzcoana Ostolaza y Kastelijn.

La neerlandesa, segunda clasificada a 16 segundos del amarillo, llegó a ser líder virtual al paso por la cima ya que el septeto pasó la pancarta de montaña con 32 segundos de renta sobre Bredewold.

La corredora de SD Worx, acompañada por dos ciclistas del Lidl-Trek, Markus y Bauernfeind, voló en el descenso camino de San Sebastián y el impulso del amarillo que portaba le llevó incluso a cazar a sus rivales en el último kilómetro, ya dentro del Boulevard donostiarra, y cruzar la meta en sexta posición.

En el sprint final Wlodarczyk, ganadora el sábado en Amorebieta, repitió victoria al imponer su punta de velocidad a Muzic, Dickson, Ostolaza, Kastelijn y la líder.

El podio final estuvo encabezado por Brewewold que después de acabar segunda los dos últimos años tras su compatriota Demi Vollering, se subio por fin al cajón más alto de la ronda vasca junto a Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Lauren Dickson (FDJ), segunda y tercera ambas a 21 segundos de la ganadora.

Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), que siempre estuvo con las mejores a lo largo de las tres etapas, fue la mejor española al acabar en octava posición a 43 segundos de la vencedora.