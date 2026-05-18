El primer cuadrangular de Tatis Jr aún no llega tras 43 partidos de temporada

Mucho se ha hablado sobre esta situación del jugador del cuadro y jardinero estelar de los Padres, que la campaña pasada disparó 25 vuelacercas y añadió su segundo Guante de Platino como defensor del prado derecho.

Tatis despachó 42 jonrones en la temporada de 2021, su mayor cantidad en una campaña en las Grandes Ligas. Solo el venezolano Salvador Pérez conectó más que él (48).

Todos se preguntan qué sucede con los cuadrangulares, si Tatis está pegando duro a la pelota y afirma sentirse "normal" en la caja de bateo.

En el último partido de la serie contra los Marineros, conectó un sencillo en cuatro turnos y se robó una base, una de sus especialidades.

San Diego se acercó a sólo medio partido (28-18) del liderato de la División Oeste de la Liga Nacional que dominan los Dodgers de Los Ángeles (29-18), mientras el dominicano presenta unos números "decentes" con sus 15 carreras remolcadas y 11 almohadillas estafadas.

Sin embargo, además de los cuadrangulares, Tatis está por debajo en promedio de bateo, con apenas .232, muy lejos de los .274 que batea a lo largo de largo sus siete campañas.

"Esto (...). No sé en verdad qué puede estar sucediendo. El equipo y nosotros estamos trabajando en eso, pero lo importante es que el equipo gane partidos, que yo aporte como pueda, porque al final es lo que cuenta", dijo Tatis a los medios la semana pasada.

De la manera en que el jugador le pega a la pelota indica que sigue manteniendo su poder con el madero, pero los batazos no han alcanzado la elevación necesaria para volar la cerca.

Mientras la comidilla sobre cuándo surgirá el primer jonrón de 2026 sigue su curso, Tatis sigue jugando con la misma "electricidad" que le caracteriza desde su llegada a la Gran Carpa.