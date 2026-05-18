El Tour de 2028 partirá de Reims

Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021, después de que Copenhague acogiera la de 2022, Bilbao, la de 2023; y Florencia la de 2024, mientras que Barcelona dará el banderazo de salida de este año y la de 2027 tendrá lugar en Edimburgo. Lille acogió la de 2025 y Brest, la de 2021.

Como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.

Será la segunda vez en la historia que el Tour comience en Reims, que ya sirvió de plataforma de lanzamiento de la carrera en 1956, una ciudad que ha visto el paso del pelotón en 17 ocasiones, ocho salidas y nueve metas.

La última vez pasó por que esta ciudad, cuya catedral albergaba la coronación de los reyes de Francia, fue en 2019, con victoria del francés Julien Alaphilippe, que aprovechó el perfil accidentado de la región para vestirse de amarillo.

Precisamente ese relieve es el atractivo que ha llevado a escoger el este del país para el inicio del Tour de 2028, según el director de la prueba, Christian Prudhomme, que reconoció que tenían otras ofertas sobre la mesa, pero que han optado por esta por motivos deportivos y porque el Tour necesita no perder sus raíces francesas.

Sobre la mesa figuraba una propuesta de Luxemburgo, que Prudhomme dijo que puede tener un protagonismo especial durante el Tour de 2028, coincidiendo con el centenario de la segunda victoria de Nicolas Frantz y los 70 años del triunfo de Charly Gaul.

Pero el Tour cuenta con otras proposiciones procedentes del extranjero, como Eslovenia, Alemania o la República checa.

Para dentro de dos años, el Tour desveló que la carrera discurrirá por Charleville-Mézières, Epernay, Metz, Thionville y Verdun, todas ellas en el este del país. El orden y el perfil de las etapas se comunicará posteriormente, al igual que el resto del recorrido.