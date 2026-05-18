Fiscalía dominicana concluye acusaciones contra Wander Franco por presunto abuso sexual

El parador en corto de los Rays de Tampa Bay, quien fue condenado a dos años de prisión suspendida a mediados del año pasado, se encuentra en lista restringida de las Grandes Ligas sin disfrute de salario desde 2023, cuando comenzaron sus problemas legales.

En el proceso ante la Justicia del jugador, también está enjuiciada la madre de la menor presuntamente abusada Martha Chevalier, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual. La sentencia fue apelada por la acusación y la defensa.

El jugador, de 25 años, está acusado de haber sostenido una relación sexual con una adolescente de 16 años y la madre es señalada de dar su aprobación a cambio de dinero y bienes.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata, designado especialmente para procesar el caso, escuchó los alegatos y presentación de presuntas pruebas por parte del Ministerio Público y el miércoles próximo conocerá los pronunciamientos de la defensa.

Al término de la audiencia, el fiscal Claudio Cordero dijo a los medios en Puerto Plata que los informes periciales permitieron establecer vínculos entre fotografías, audios, videos y otros elementos probatorios con los hechos que investiga el Ministerio Público.

De acuerdo al fiscal, las evidencias presentadas no solo fortalecen la acusación principal por presunto abuso sexual e infantil, sino también los cargos relacionados con supuesto lavado de activos, al incorporar documentación sobre movimientos financieros y adquisición de bienes.

En el transcurso de la audiencia también comparecieron dos personas vinculadas a un vendedor de vehículos, quienes ofrecieron detalles sobre la venta de un automóvil a la madre de la menor, aseguró Cordero.

Franco, que despuntaba como un jugador estelar, firmó en noviembre de 2021 una extensión de contrato por 11 años y 182 millones de dólares con Tampa Bay.

En junio de ese año debutó en las Grandes Ligas en un choque en el que pegó de cuadrangular y empujó tres vueltas. Terminó tercero en las votaciones para el Novato del Año.

En los años 2022 y 2023 se estableció como el parador en corto titular de los Rays. Es conocido por su gran capacidad para batear y una hermética defensa.