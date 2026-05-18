La cubana Laura Suárez amplía su vinculación con el Emalsa Gran Canaria hasta 2027

Las Palmas de Gran Canaria (España), 18 may (EFE).- El CV Emalsa Gran Canaria anunció este lunes la renovación por una temporada más, hasta el año 2027, de la central cubana Laura Suárez, que llegó a la entidad en la campaña 2022/2023 y, desde entonces, "se ha consolidado como una pieza importante dentro del bloque".