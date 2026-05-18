Martes, 19 de mayo de 2026

Redacción deportes. La fase de grupos de la Copa Sudamericana alcanza la quinta jornada y este martes se juegan los partidos Audax (Chi)-Barracas Central (Arg) y Montevideo City (Uru)-Deportivo Riestra (Arg) (00.00), Sao Paulo (Bra)-Millonarios (Col) (02.30) y América de Cali (Col)-Tigre (Arg) y Dep. Cuenca (Ecu)-Recoleta (Par) (04.00).

Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con el testimonio de su hija menor, Jana Maradona, quien en el primer proceso judicial -anulado en 2025- apuntó contra el médico de cabecera de su padre como responsable de que el astro fuera tratado durante sus últimos días en una vivienda en lugar de en una clínica.

Redacción deportes. El Aston Villa, que entrena el español Unai Emery, y el Friburgo, del alemán Julian Schuster, se preparan este martes para la primera gran final continental de esta temporada, la de la Liga Europa, que disputarán el miércoles en el Besiktas Park de Estambul.

Giro de Italia (FOTO). El portugués Afonso Eulálio defiende la maglia rosa de líder del Giro de Italia en la contrarreloj de 42,0 kilómetros entre Viareggio y Massa, en La Toscana, en una etapa en la que el danés Jonas Vinegaard, que está a 2:24 minutos del luso, es el favorito.

Redacción Deportes. Los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers se enfrentan este martes (00.30 GMT del miércoles) en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA, que se juega al mejor de siete encuentros.

----------------------------------------------------------------

- NBA. Final de Conferencia Oeste. Primer partido. New York Knicks-Cleveland Cavaliers (00.30 GMT del miércoles).

- Se reanuda el Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 10ª etapa. Viareggio-Massa. Contrarreloj (42 km.).

- Copa Libertadores. 5ª jornada de la fase de grupos: Coquimbo (Chi)-Tolima (Col)-Fluminense (Bra)-Bolívar (Bol) y Rosario Central (Arg)-Universidad Central (Ven) (22.00 GMT), Always Ready (Bol)-Mirassol (Bra) y Ind. Santa Fe (Col)-Platense (Arg) (00.00), Boca Jrs. (Arg)-Cruzeiro (Bra) (00.30) e Ind. del Valle (Ecu)-Libertad (Par) (04.00).

. Previas de los partidos Nacional (Uru)-Universitario (Per), Flamengo (Bra)-Estudiantes L.P. (Arg), LDU Quito (Ecu)-Lanús (Arg), Palmeiras (Bra)-Cerro Porteño (Par), Cusco (Per)-Ind. Medellín (Col) y Junior (Col)-Sporting Cristal (Per).

- Copa Sudamericana. 5ª jornada de la fase de grupos: Audax (Chi)-Barracas Central (Arg) y Montevideo City (Uru)-Deportivo Riestra (Arg) (22.00 GMT), Sao Paulo (Bra)-Millonarios (Col) (00.30) y América de Cali (Col)-Tigre (Arg) y Dep. Cuenca (Ecu)-Recoleta (Par) (02.00).

. Previas de los partidos Boston River (Uru)-O'Higgins (Chi), Olimpia (Par)-Vasco (Bra), Santos (Bra)-San Lorenzo (Arg), Grêmio (Bra)-Palestino (Chi), Independiente (Bol)-Botafogo (Bra) y River Plate (Arg)-Bragantino (Bra).

- Inglaterra. 37ª jornada: Bournemouth-Manchester City (18:30 GMT) y Chelsea-Tottenham (19:15). (FOTO).

- Previa de la final Liga Europa, que Aston Villa y Friburgo juegan el miércoles en Estambul.

- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC realiza una conferencia de prensa un día antes de medirse al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas. (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa antes de viajar a Columbia (Estados Unidos) para iniciar la concentración para el Mundial de 2026, incluidos los dos amistosos que disputarán antes ante Arabia Saudí y Guatemala.

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO) (hasta 23).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes