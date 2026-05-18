Paraguay competirá con 47 nadadores en Chile

La delegación paraguaya estará integrada por 47 nadadores, además del cuerpo técnico y médico, en una competencia que busca impulsar el desarrollo de los jóvenes talentos de la natación sudamericana.

Lea más: Atletismo: Lars Flaming conquista medalla de plata en Alemania

Entre las atletas convocadas figuran Kiara Acosta, Fiorella Páez, Giovanna Gamarra, Giovanna Alcaraz, Candela Garcete, Ara Cristaldo, Paula Torres, Keren Cardozo, Martina Delorme, Luciana Ibarrola, Francieli Añasco, Constanza Aguayo, Agustina Codas, Luciana Ayala, Alexa Martínez, Emma Dyck y Fátima Acuña.

También forman parte del plantel Alethia Amarilla, Martina Barboza, Valentina Alcaraz, María Paz Ramírez, Martina Laguardia, María Paz Benítez, Gerard Espínola, Bautista Verdún, Luca Bóveda, Leandro Veloso, Thadeo López, Facundo Ovelar, Facundo Escurra, Augusto Vidal, Bruno Brítez, Bruno Herrera, Bruno Bartolozzi y Mathias Arce.

Completan la lista Tadeo Balbuena, Elías Cañete, Johan Eisenkolbl, Alan Coronel, Nicholas Pont, Gianluca Pascuali, Mauricio Delvalle, Santiago Torres, Lucas Lezcano, Ian Morán, Carlos Franco y Teo Saldívar.

El equipo técnico estará encabezado por Rodrigo Aguayo como delegado, acompañado por el Dr. Hugo Martínez como médico de la delegación. Los entrenadores designados para el certamen serán María Belén Garcete, Ruth Pucciarelli, Juan Andrés Brítez y Henry Jaimes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay buscará seguir consolidando el crecimiento de sus categorías formativas en una competencia que reunirá a las principales promesas de la natación continental.

Fuente: Secretaría Nacional de Deportes (SND)