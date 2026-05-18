Atletismo: Lars Flaming conquista medalla de plata en Alemania

El atleta chaqueño, Lars Anthony Flaming, registró una marca de 81.19 metros, suficiente para quedarse con el segundo lugar del podio y confirmar su gran presente competitivo en Europa.

Lea más: Daniel Vallejo subió 14 lugares y tiene nuevo puesto en el ranking

El oro fue para el catarí Hussein Ahmed Sameh con 83.10 metros, mientras que el británico Ben East completó el podio con 80.05 metros.

La actuación de Flaming tuvo un valor especial, ya que alcanzó el 99,54% de su récord absoluto de 81.56 metros, conseguido en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Además, significó su primer podio internacional en territorio europeo durante su actual etapa de preparación en Alemania.

Con otro lanzamiento por encima de los 80 metros en una competencia oficial de la World Athletics, el paraguayo reafirma su regularidad y sigue fortaleciendo sus aspiraciones de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.