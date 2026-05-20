Djokovic anuncia a Troicki como nuevo entrenador antes de Roland Garros

Viktor Troicki, ex #12 del mundo y capitán del equipo serbio de Copa Davis, formó parte del cuerpo técnico que condujo a Novak Djokovic al oro olímpico individual en París 2024.

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“Bienvenido mi amigo, compañero de equipo y ahora entrenador... Viktor Troicki”, escribió Djokovic, actual cuarto del ranking, en su perfil de Instagram.

La prensa venía especulando con que Troicki era el nuevo entrenador de Djokovic ya que se les vio juntos en una sesión de entrenamiento el martes en París, en compañía además del tenista alemán Alexander Zverev.

Por el momento, Djokovic no dio más detalles sobre la reestructuración de su cuerpo técnico y se espera que pueda facilitar más información al respecto en la conferencia de prensa que tiene prevista en París antes de que este domingo arranque Roland Garros.

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Djokovic (38 años), ganador de 24 torneos del Grand Slam, y Troicki (40 años) son amigos desde la infancia. Ambos han compartido incluso equipo en el pasado en la Davis o en competiciones como la ATP Cup 2020 de inicio de temporada, donde dieron el título a Serbia en la final ante España al superar en el decisivo partido de dobles a Feliciano López y Pablo Carreño.