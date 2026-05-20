Nicole Martínez: excelencia paraguaya entre Yale, el remo y el sueño olímpico

Paralelamente a su formación universitaria, Nicole Martínez se consolidó como una de las figuras del equipo de remo de primera división de Yale, institución que este fin de semana se coronó campeona del Ivy League Championship 2026.

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La paraguaya integra la embarcación First Boat Varsity 8, considerada la categoría principal y de mayor nivel competitivo dentro del remo universitario estadounidense.

El presente deportivo de Martínez también está respaldado por un logro histórico alcanzado en 2025, cuando se consagró campeona nacional universitaria de Estados Unidos junto al equipo de Yale tras conquistar las NCAA, la máxima competencia universitaria del país en esta disciplina.

La atleta guaraní ya había dejado su huella a nivel continental al convertirse en una de las figuras destacadas rumbo a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, certamen en el que brilló con la obtención de cinco medallas en distintas modalidades de remo.

Actualmente, Nicole Martínez analiza oportunidades para continuar su formación académica con una maestría en University of Oxford, mientras mantiene firme su preparación deportiva con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Su historia representa un motivo de orgullo para Paraguay y refleja una combinación poco frecuente de excelencia académica, alto rendimiento deportivo y proyección internacional.