Por la segunda cita de la Primera C, el balón empieza a rodar este viernes

En horario matutino irá el primer partido de fútbol de la Primera C de esta segunda fecha, en el cual Fulgencio Yegros recibirá a Sport Colonial, a partir de las 10:00, en el “Bosque de Pa’i Ñu”. Se transmitirá en directo por Tigo Sports y será el único cotejo de viernes, de los seis programados en esta división.
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Ambos cuadros tuvieron sendos triunfos en la fecha inaugural, los de Ñemby por 1-0 en su visita al Deportivo Pinozá, mientras los de Santa Ana se impusieron 2-0 a General Díaz.
Jornada sabatina
Los demás partidos se desarrollarán entre este sábado y domiongo.
Sábado 23 de mayo
15:30 Valois Rivarola vs. Oriental, en el estadio Rafael Giménez.
Domingo 24 de mayo
10:00 General Díaz vs. Humaitá FBC, en el estadio Hugo Sosa, en Chaco’i;
15:30 Atlético Juventud vs. Deportivo Pinozá, en el Genaro Azcurra;
15:30 General Caballero de Campo Grande vs. General Caballero de Zeballos Cué, en el estadio 26 de Febrero;
15:30 Pilcomayo vs. Capitán Figari, en el Agustín Báez.