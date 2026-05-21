Fútbol de Ascenso de Paraguay
21 de mayo de 2026 a la - 20:00

Por la segunda cita de la Primera C, el balón empieza a rodar este viernes

Celebración ñuense en el gol de la victoria, en la fecha inaugural de la Primera División C contra Deportivo Pinozá.
Celebración ñuense en el gol de la victoria, en la fecha inaugural de la Primera División C contra Deportivo Pinozá.

Con el partido entre Fulgencio Yegros de Ñemby y Sport Colonial, se inicia la tanda de partidos por el torneo de la Divisional de la Primera C de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en cancha de los aurirrojos, a las 10:00, en el juego televisado.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

En horario matutino irá el primer partido de fútbol de la Primera C de esta segunda fecha, en el cual Fulgencio Yegros recibirá a Sport Colonial, a partir de las 10:00, en el “Bosque de Pa’i Ñu”. Se transmitirá en directo por Tigo Sports y será el único cotejo de viernes, de los seis programados en esta división.

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Ambos cuadros tuvieron sendos triunfos en la fecha inaugural, los de Ñemby por 1-0 en su visita al Deportivo Pinozá, mientras los de Santa Ana se impusieron 2-0 a General Díaz.

Jornada sabatina

Los demás partidos se desarrollarán entre este sábado y domiongo.

Sábado 23 de mayo

15:30 Valois Rivarola vs. Oriental, en el estadio Rafael Giménez.

Domingo 24 de mayo

10:00 General Díaz vs. Humaitá FBC, en el estadio Hugo Sosa, en Chaco’i;

15:30 Atlético Juventud vs. Deportivo Pinozá, en el Genaro Azcurra;

15:30 General Caballero de Campo Grande vs. General Caballero de Zeballos Cué, en el estadio 26 de Febrero;

15:30 Pilcomayo vs. Capitán Figari, en el Agustín Báez.