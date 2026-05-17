Primera C cerró su primera fecha con tres clubes ganadores, en la jornada de este domingo

Los últimos tres partidos, de los seis previstos en la fecha inaugural del torneo de la C, se disputaron en la tarde de este domingo, con resultados favorables a General Caballero ZC, Atlético Juventud y Fulgencio Yegros.

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Todos los cotejos arrojaron un ganador, como los locales Pilcomayo y Sport Colonial, y Valois Rivarola de visitante.

El General de Zeballos Cué se impuso a Capitan Figari por 2 goles contra 0.

El General de Campo Grande no tuvo igual suerte, perdiendo en su casa contra Atlético Juventud, por 2 a 1.

Igualmente, Deportivo Pinozá cayó local recibiendo al Fulgencio Yegros de Ñemby, por la mínima diferencia, 1-0.

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General Caballero ZC 2 - Capitán Figari 0

Estadio: Hugo Bogado Vaceque. Árbitro: Feliciano Fariña. Asistentes: Julio González y Álvaro Servián. Cuarto árbitro: Emilio Sánchez. Delegado APF: Gustavo González.

General Caballero ZC: Aníbal Argüello; Alex Villalba, Hugo Centurión, Edmilson Cañete y Matías Allende; Agustín Liucci, Nicolás Ramírez (58′ Robert Cuevas), Richard Martínez (89′ Juan Román) y Nelson Ruiz Díaz (87′ Immanol Brítez); Ignacio Torres (89′ Fabián González) y Fabricio Ferreira (87′ Eneas Colmán). DT: Orlando Lugo.

Capitán Figari Marcos Urbieta; Marcial Núñez, Johan Fernández (80′ Fernando Martínez), Santiago Careaga y Jorge Cáceres; Alexis Ferreira, Ramón Ortiz (67′ Jorge Isasi), Silvino Alvarenga y Richard González (80′ Jonathan Gómez); Mauro Martínez (88′ Claudio Zanella) y Sergio Brítez. DT: Herminio Miranda.

Goles: 72′ (c/s/v) Johan Fernández, 79′ Robert Cuevas (GCZC).

Amonestados: 75′ Ignacio Torres, 78′ Robert Cuevas, 87′ Nelson Ruiz Díaz, 88′ Eneas Colmán (GCZC); 23′ Mauro Martínez, 84′ Marcial Núñez (CF).

General Caballero CG 1-2 Atlético Juventud

Estadio: 26 de Febrero. Árbitro: Alcides Gray. Asistentes: Derlis Benegas y Esteban Ferreira. Cuarto árbitro: Cristiano Galeano. Delegado APF: Mónica Caballero.

General Caballero CG: Gustavo Molina; Alexis Armoa (32’ Vicente Portillo), Alex Cáceres, Esteban Torres y José Armoa; Cristian Caballero, Jorge Benegas (46’ Jorge Mazzacote), Blas López y Brian Fernández (79’ Alfredo Jara); Lucas Arce (46’ Ulises Agüero) y Pablo Delvalle (46’ Hugo Garay). DT: Rósulo González.

Atlético Juventud: Emilio González; Gabriel Giménez (67’ Gonzalo Medina), Cayó Ramírez, Wilson De León y Diego Martínez; Tobías Vera, Marcelo Páez (83’ Arturo Céspedes), Leonardo Ozuna y Darío Vera (83’ Cristian Ortiz); Estiven Centurión (67’ Horacio Lovera) y Eduardo Britez (51’ Juan Obando). DT: Ysidro Cáceres.

Goles: 48’ Esteban Torres (GCCG); 1’ Estiven Centurión, 27’ Darío Vera (J).

Amonestados: 84’ Alfredo Jara (GCCG); 53’ Leonardo Ozuna, 67’ Cayo Ramírez, 73’ Gonzalo Medina (J). Expulsado: 87’ Esteban Torres (GCCG).

Deportivo Pinozá 0 - Fulgencio Yegros 1

Estadio: Rubén Ramírez. Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Raúl Zalazar y Hugo Espínola. Cuarto árbitro: José Recalde. Delegada APF: Natalia Duré.

Deportivo Pinozá: Federico Gómez; Wilson Speratti, Eduardo Poggi, Renzo Casaccia y Jesús Ferreira; Alan Bogado (79′ Óscar Cano), Miguel Franco (55′ Enmanuel López), Andrés Giménez (79′ Giovanni Candia) y Tobías Acosta (55′ Brahian Ramírez); Víctor Escobar (85′ Óscar Bernal) y Brian Candia. DT: Leonor López.

Fulgencio Yegros: Júnior Aguilar; Víctor Barrientos, Arturo Benítez, Guillermo Vázquez y Mauricio Cantero (89′ Axel Acosta); César Gamarra (89′ Elías Benítez), José Ferreira, Enzo Brizuela (68′ Enzo García) y Juan Martínez; Fernando Páez y Martín Amorín (83′ Michael Pereira). DT: Adán Amarilla.

Gol: 51′ César Gamarra (FY).

Amonestados: 13′ Jesús Ferreira, 62′ Alan Bogado, 90′ Bryan Candia, 90+3′ Óscar Cano (DP); 70′ Mauricio Cantero, 75′ Enzo García, 90′+3′ Juan Martínez (FY).