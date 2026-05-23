Bartzokas: "Scariolo es lo suficientemente listo para encontrar la forma de competir"

"Coincido en que el Real Madrid tiene tres bajas muy importantes. En baloncesto nunca se sabe. Al final, quién va a ser el factor del partido, quién va a ser importante o no, es impredecible. Estoy seguro de que Sergio va a preparar algo diferente para cubrir estas ausencias", dijo el técnico en rueda de prensa.

El Real Madrid sufre las bajas de sus pívots Walter Tavares y Alex Len, a las que se suma la lesión de Usman Garuba en la semifinal ante el Valencia Basket.

"(Scariolo) es inteligente. Es lo suficientemente listo y experimentado para encontrar la forma de competir el partido. No esperamos un partido fácil. Vamos a intentar imponer nuestra filosofía durante el juego", aseveró.

El entrenador, quien se convirtió en 2013 en el primer entrenador griego en ganar una Euroliga, precisamente con el Olympiacos contra el Real Madrid, subrayó que merecen estar ahí, como también su rival, y que están preparados.

"Va a ser una auténtica batalla, como siempre ha sido en el pasado. Estamos emocionados. Tenemos este día para preparar nuestras mentes, nuestros cuerpos y también ajustar tácticamente lo que el Real va a aplicar", recalcó.

"Ellos intentarán hacer lo mismo. Por supuesto, no esperen que diga que somos los favoritos o algo así. Tenemos confianza en nuestro equipo. El Real tiene la misma, y viene de la calidad y también de la experiencia", agregó.

El griego confesó que intenta evitar "cualquier influencia externa": "No respondo teléfonos. Y perdón si a alguien le molesta, pero no es arrogancia: tengo que centrarme en mi trabajo aquí. No veo redes sociales. Intento evitar todo eso. Ni siquiera leo artículos sobre este partido".

"La conversación sobre quién es favorito en una final única, creo que no es relevante, pero es una opinión que no nos afecta. Como dijo Sergio, doce jugadores contra doce, y hay mucha calidad en ambos equipos. A veces la presión que tiene un equipo puede ser una desventaja. Parece que ahora el Real tiene todas las excusas para jugar sin presión", concluyó.

Durante la rueda de prensa le acompañó el jugador Tyler Dorsey, quien se mostró "emocionado" por el partido de mañana.

"Es una bendición. Es una gran oportunidad vivir este momento en casa y frente a nuestros aficionados en Grecia. Así que estamos emocionados y listos", dijo.

El escolta estadounidense aseguró que se enfocarán "mentalmente" y tratarán de leer la táctica que presente su rival. "Llevamos años enfrentándonos. Tácticamente nos conocemos. Son pequeños ajustes durante el partido y adaptarse a sus rachas, porque son un gran equipo", explicó.

El Real Madrid, que busca su duodécima corona europea, y el Olympiacos, que aspira a la cuarta, se enfrentarán este domingo en Atenas en la final de la Final Four de la Euroliga, en lo que supone la quinta final histórica entre ambos, la más repetida en la competición.