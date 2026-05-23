Bruno Fernandes (Manchester United), mejor jugador de la Premier League por primera vez

Fernandes, de 31 años y capitán de su equipo, ha sido uno de los pilares del Manchester United después de meter ocho goles y batir el récord de máximo asistente con veinte pases de gol en 37 partidos, informa la liga británica en un comunicado.

Al galardón, concedido tras la suma de los votos de los aficionados y los de un panel de expertos, aspiraban otros siete futbolistas: Gabriel Jesus, David Raya y Declan Rice (Arsenal), Earling Haaland y Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford) y Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

Fernandes puede todavía convertirse en el máximo asistente de la historia de la Premier League si logra dar una asistencia de gol en el último partido que su equipo jugará este domingo en casa ante el Aston Vila.

En su séptima temporada con el Manchester United, tercero en la clasificación, el futbolista portugués ha creado 132 ocasiones de gol, la mayor cantidad en la competición inglesa, con 43 más que el jugador húngaro del Liverpool Dominik Szoboszlai.

El premio de mejor jugador de 21 años o menos ha recaído en el centrocampista inglés del Manchester City Nico O'Reilly, en su segunda temporada a las órdenes del español Pep Guardiola.