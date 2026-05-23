Chus Bueno, sobre la NBA Europa: "Estamos intentando ver qué es lo da sentido para todos"

"Tenemos buenas relaciones con NBA, hablamos varias veces a la semana, y estamos intentando ver qué es lo que puede dar sentido para todos. El baloncesto europeo tiene una religión, valores, una cultura que queremos que se respete" afirmó a los medios en Atenas, entre ellos EFE, con motivo de la Final a Cuatro.

"Ellos lo saben, no quiero decir que no las sepan, ellos quieren hacer algo que realmente tenga en cuenta todo eso", dijo.

Bueno, que jugó en el Barça, el Valencia y el Ferrys Llíria de la ACB entre 1988 y 1994, señaló que la NBA trae "un ángulo muy comercial, muy americano".

"Si lo acoplamos bien, puede ser muy útil también en el balance europeo, y tiene un mundo de posibilidades que, si podemos hacerlo juntos, yo creo que es la mejor forma de maximizar el potencial del baloncesto", concluyó.

La NBA y la FIBA trabajan en la creación de una nueva liga paneuropea que podría comenzar en octubre de 2027 con 16 equipos, doce de ellos con plaza fija, y han mantenido conversaciones con clubes históricos como el Real Madrid o el Barcelona.

El comisionado Adam Silver ha defendido que el desembarco en Europa debería hacerse en alianza con la Euroliga y complementando las ligas nacionales.

En los últimos meses se han producido reuniones entre Euroliga, NBA y FIBA, en un momento clave para definir si el futuro pasa por la cooperación o por la competencia directa entre ambos modelos.