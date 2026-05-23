La Euroliga se defiende: "Nadie sin entrada estuvo dentro del recinto"

Bueno explicó que tuvieron fallos con la plataforma de gestión de las entradas, que no las emitió tan rápido como esperaban, lo que generó "cierta frustración y, en algunos casos, confusión". "Esto ya está solucionado", aclaró.

"En cuanto a las personas que no pudieron acceder al edificio o entrar al recinto, el único grupo afectado fue de 187 personas y nos encargamos de ellas. Les permitimos pasar el primer control de seguridad. Verificamos la lista y, cuando comprobamos que estaban en ella -porque en la plataforma teníamos el registro aunque no pudiéramos emitir la entrada- pudieron acceder", explicó.

"Pasaron por seguridad y entraron. Nadie sin entrada estuvo dentro del recinto. Sé que hay muchos rumores en redes sociales. Hemos hablado con seguridad y con la policía. Nadie sin entrada estuvo dentro del estadio. Y esas 187 personas, una vez que verificamos que estaban en la lista, pudieron ingresar", dijo.

Bueno, que jugó en el Barça, el Valencia y el Ferrys Llíria de la ACB entre 1988 y 1994, se disculpó con los aficionados y precisó que lograron que todos los aficionados entraran antes de que comenzara el partido.

"Vamos a tener un poco más de control porque sé que para muchos aficionados es emocionante venir, y queremos asegurarnos de que nadie sin entrada pueda acceder al recinto. Vamos a aumentar un poco más la seguridad y la visibilidad", subrayó de cara a la final que se celebra mañana entre el Real Madrid y Olympiacos.

El presidente de la Euroliga, Dejan Boridoga, aprovechó para pedir disculpas especialmente a los aficionados del Fenerbahce, quienes fueron los más afectados. "Ellos pudieron entrar, pero no lo hicimos de la manera en que normalmente nos gusta hacerlo. Pero, ya saben, estas son disculpas para el club y para los aficionados", declaró.

La administración del Telekom Center de Atenas, sede de la Final a Cuatro de la Euroliga, denunció este sábado fallos y retrasos en la entrega de entradas por parte de la organización, lo que provocó que "miles de aficionados" accedieran al pabellón sin un billete válido o se quedaran fuera.

Aficionados de Real Madrid, Valencia Basket, Olympiacos y Fenerbahce reportaron el pasado viernes, cuando tuvieron lugar las semifinales, problemas con sus entradas, como retrasos en la entrega o errores al escanear el billete en el control.