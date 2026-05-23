Masai Russell y Yan Ziyi, estrellas en Xiamen

Yan Ziyi, a sus 18 años, fue profeta en su tierra y deleitó a los asistentes con una actuación descomunal. La joven china logró la victoria en jabalina con un lanzamiento de 71,74 metros en su debut esta temporada, alcanzando la segunda mejor marca de la historia y mejorando su propio récord mundial sub-20 en 5,85 metros.

Segunda en ese concurso de jabalina finalizó la noruega Sigrid Borge con 65,00 metros y tercera la serbia Adriana Vilagos con 63,64.

También brilló con luz propia Masai Russell, que, con 12.14, ganó con autoridad los 110 metros vallas logrando la mejor marca del año, el récord en la Liga Diamante y el récord del área estadounidense. Además se quedó a solo dos centésimas de los 12.12 de la nigeriana Tobi Amusan.

Otra de las protagonistas fue la mediofondista ugandesa Peruth Chemutai, que se impuso con 8:51.06, récord del mitin, en los 3.000 metros, por delante de la bahreiní Winfred Yavi (8:51.54).

En longitud, el duelo entre Miltiadis Tentoglou y Mattia Furlani no fue tal porque el griego alcanzó los 8,46 metros, récord del mitin, y el italiano se quedó en 8,28, cuarto.

La final de los 100 masculinos prometía altos vuelos por el nivel de los participantes y el triunfo se lo llevó el keniano Ferdinand Omanyala con 9.94, único de los diez atletas en bajar de los diez segundos. El estadounidense Chris Coleman fue séptimo con 10.08 y el botsuano Letsile Tebogo octavo con 10.10.

En los 400 metros vallas masculino el triunfo fue para el brasileño Alison Dos Santos, que paró el crono en 46.72, sólo diez centésimas menos que el otro gran favorito, el noruego Karsten Warholm.

En la distancia corta, los 110 vallas, el triunfo de nuevo, al igual que en Shanghái hace una semana, fue para el estadounidense Jamal Britt (13.07), seguido del japonés Rachid Muratake (13.13) y el jamaicano Orlando Bennett (13.20).

Una de las reinas de la velocidad mundial, la jamaicana Shericka Jackson, voló sobre la pista en los 200 metros para ganar con 21.87, récord del mitin, en una carrera en la que también estuvo la veterana estadounidense Sha Cari Richardson con 22.38.

En la categoría femenina, el triunfo en peso fue para la jamaicana Rajindra Campbell (22,34 metros), en altura para la ucraniana Yuliia Levchenko (1,99), en disco la estadounidense Valarie Sion (68,45 metros) y en los 1.500 para la australiana Abbey Caldwell (3:57.26), mientras que en la masculina, en la final de 400, se llevó la victoria la botsuana Busang Kebinatshipi (43.92), en los 5.000 el etíope Addisu Yihune (12:57.32).