Sábado, 23 de mayo de 2026

Redacción Deportes. La última jornada de la liga española aún mantiene en el aire dos plazas de descenso entre cinco equipos; dos de ellos, el Girona y el Elche, enfrentados directamente, mientras que el Levante visita al Betis, Osasuna juega en Getafe y el Mallorca, el único que no depende de sí mismo, recibe al Oviedo. También se juegan los partidos Real Madrid-Athletic, Valencia-Barcelona, Alavés-Rayo, Celta-Sevilla y Espanyol-Real Sociedad.

Berlín. El Bayern Múnich, veinte veces campeón pero que no gana el trofeo desde 2020, se enfrenta este sábado al Stuttgart, defensor del título y tres veces campeón, en la final de la Copa de Alemania en el Olympiastadion de Berlín.

Seúl. El Naegohyang FC norcoreano disputa este sábado en Suwon, al sur de Seúl, la final de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, tras imponerse al equipo local en una dramática semifinal, con la posibilidad de coronarse en un país con el que Corea del Norte sigue técnicamente en guerra.

Roma. La decimocuarta etapa del 109 Giro de Italia se disputa este sábado sobre 133 kilómetros con salida en Aosta y llegada en Pila y dos ascensos en la parte final: un puerto de cuarta categoría, Bueno, y uno de tercera, Ungiasca.

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- Liga de Diamante. Segunda prueba, en Xiamen (China).

- Copa de Europa de 10.000 metros, en La Spezia (Italia)

- Carrera sprint (16:00-17:00 GMT) y sesión de clasificación (20:00-21:00 GMT) del Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal. (FOTO)

- NBA. Final Conferencia Este. Tercer partido. Cleveland Cavaliers-New York Knicks (00.00 GMT del domingo).

- Previa de la final de la Euroliga, cuya fase final se juega en Atenas, y ruedas de prensa de los finalistas: Olympiacos y Real Madrid (10.00 GMT). Información de Carlos Expósito

- España. Liga Endesa. 33ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Unicaja-Río Breogán (18.00), Dreamland Gran Canaria-Baxi Manresa (20.00) y Covirán Granada-La Laguna Tenerife (21.00).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 14ª etapa. Aosta-Pila (133 kms.).

- España. LaLiga EA Sports. 38ª y última jornada (todos a las 19.00 GMT) (FOTO): Alavés-Rayo, Betis-Levante, Celta-Sevilla, Espanyol-Real Sociedad, Getafe-Osasuna, Mallorca-Oviedo, Real Madrid-Athletic, Valencia-Barcelona, Girona-Elche.

- Copa de Alemania (final): Bayern Múnich-Stuttgart (18:00 GMT)

- Real Madrid. Acaba el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del Real Madrid.

- Liga de Campeones femenina. Final, en Oslo: Barcelona-Lyon (16.00 GMT).

- Liga italiana (jornada 38): Bolonia-Inter

- Previa de la final del Torneo Apertura del fútbol argentino, que se disputa este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

- Partido Final del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)(FOTO).

- El Salvador. Se disputa este sábado en San Salvador la final del torneo Clausura 2026, en la que el Águila, del argentino Santiago Davio, y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), del mexicano Adrián Sánchez, se enfrentan por el título del fútbol de la Primera División (FOTO)

- Guatemala. El Xelajú, bajo el mando del técnico mexicano, Roberto Hernández, recibe al Municipal en la final de vuelta del torneo Clausura 2026 del fútbol de Guatemala, a la espera de remontar el 4-1 sufrido en el partido de ida la semana pasada.

- DP World Tour. Abierto Soudal, en el club Rinkven International de Amberes (Bélgica) (hasta 24).

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat.

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Redacción EFE Deportes