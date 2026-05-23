Scariolo: "La capacidad de adaptarnos a la nueva realidad va a tener un peso decisivo"

"La capacidad de adaptarnos a la nueva realidad que la mala suerte nos ha propuesto va a tener un peso decisivo. La capacidad de entender lo que podemos hacer, lo que puede funcionar, lo que tenemos que evitar, lo que sí tenemos que explotar...", señaló el entrenador italiano en rueda de prensa previa al choque del domingo.

El Madrid afronta la máxima cita continental condicionado por las bajas de sus pívots Walter Tavares y Alex Len, a las que se suma la lesión de Usman Garuba en la semifinal ante el Valencia Basket.

"Nuestro ADN, nuestra historia, tanto personal como de organización, no nos lo permite. Queremos competir, queremos ver qué podemos hacer, queremos intentar usar nuestras armas para jugar nuestras cartas y, por supuesto, respetando al rival, el ambiente y su fortaleza", agregó.

"La información sobre Usman (Garuba) ahora mismo es que está haciéndose pruebas. No somos demasiado optimistas. Parece una lesión grave, pero obviamente, cuando el equipo tenga la información completa y definitiva, la comunicaremos", clarificó.

El técnico, que afronta su tercera participación en una Final a Cuatro en su trayectoria -primero con el Scavolini Pésaro (1991) y segundo con el Unicaja Málaga (2007)-, aseguró que el Madrid tiene que centrarse en sus opciones, porque desperdiciar la oportunidad "sería no competir".

Scariolo, que subrayó que el rival "probablemente sea el mejor de los mejores", recalcó que el Madrid está ahí "por una razón": "Porque hemos estado creciendo y mejorando de forma constante durante toda la temporada".

El italiano también habló sobre su paso de la selección española al Real Madrid y reveló que sintió en su interior "que era lo que buscaba". "Lo que esta etapa podía estimularme y motivarme, para intentar algo que no había hecho antes y poder por fin tener un equipo para poder ganar la Euroliga", dijo.

"Nosotros simplemente intentaremos centrarnos en el baloncesto. Tenemos bastante trabajo en cuanto a cómo prepararnos. Así que intentaremos hacer lo mejor posible desde ese punto de vista", concluyó.

Junto a Scariolo también compareció el jugador croata Mario Hezonja, quien dijo que, ante "ciertas circunstancias desafortunadas de la plantilla", el equipo tiene que "encontrar la manera de que esto sea a vida o muerte".

"Los pequeños detalles tienden a decidir el resultado del partido", mantuvo, al agregar que seguirán creyendo en el trabajo de toda la temporada.

"Hay que hacer mucho más de lo que hemos hecho antes y de lo que hemos hecho en la semifinal. Dos gigantes históricos van a encontrarse de nuevo en el escenario más grande, y en esta competencia en la que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Los entrenadores se conocen desde hace mucho tiempo", resaltó.

El Real Madrid, que busca su duodécima corona europea, y el Olympiacos, que aspira a la cuarta, se enfrentarán este domingo en Atenas en la final de la Final Four de la Euroliga, en lo que supone la quinta final histórica entre ambos, la más repetida en la competición.