Polideportivo
24 de mayo de 2026 a la - 14:37

Debut triunfal de Cerro Porteño en la Libertadores de futsal

Jorge Espinoza y Óscar Martínez, en la celebración de uno de los goles de Cerro Porteño en Brasil.
Jorge Espinoza y Óscar Martínez, en la celebración de uno de los goles de Cerro Porteño en Brasil.Cerro Porteño futsal

Cerro Porteño tuvo este domingo un estreno triunfal en la Copa Libertadores de futsal, que se disputa en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa (Río Grande do Sul), al vencer al colombiano Lyon de Cali por 3-2.

Por ABC Color

El inicio de la participación de Cerro Porteño en la Copa Libertadores de futsal fue con el pie derecho. Triunfo de los dirigidos por Gary Ayala 3-2.

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Las anotaciones azulgranas contra el Lyon de Cali fueron de Óscar Martínez, Jefferson Gomes y Jorge Espinoza.

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A primera hora, Nacional de Montevideo goleó por 7-2 al Colo Colo de Chile, por el mismo grupo.

Este lunes, Ciclón de Barrio Obrero medirá fuerzas con el Cacique trasandino, a las 12:00, por la segunda fecha de la fase de grupos.

El evento, que se extenderá hasta el domingo 31 de mayo, se desarrolla en el gimnasio Sergio Luis Guerra de Carlos Barbosa, Río Grande do Sul, Brasil. El torneo cuenta con la intervención de 12 equipos divididos en tres grupos.