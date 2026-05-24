Video: Los goles del triunfo de Cerro Porteño en el estreno de la Libertadores de futsal

Este domingo se inició la Copa Libertadores de futsal FIFA con la participación y victoria de Cerro Porteño, que consiguió ajustado pero importante triunfo de 3-2 ante el Lyon Cali, en el arranque del certamen continental.

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Los goles paraguayos llegaron por intermedio de Óscar Martínez, Jefferson Gomes y Jorge Espinoza, y los puedes ver en siguiente vídeo:

Los azulgranas derrotaron por 3 a 2 al Lyon cafetero, y este martes se enfrentarán a Colo-Colo de Chile, al mediodía, buscando la victoria y asegurando ya la clasificación a la fase de octavos de conseguir la victoria.

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Colo-Colo cayó este domingo contra Nacional de Montevideo, Uruguay, en el juego inaugural del torneo, goleado por 7-2 por los orientales, por el Grupo C.

Los Azulgranas ya saborearon el título de la Libertadores, consagrándose campeones en 2016, en el Polideportivo del Club Sol de América, donde el equipo azulgrana venció por 4-2 al A.C. Jaraguá de Brasil en la gran final.