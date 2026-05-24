Lunes, 25 de mayo de 2026

París. Una de las grandes promesas del tenis mundial, el español Rafa Jódar, debuta este lunes en el torneo de Roland Garros y lo hace como cabeza de serie número 27 y contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic. También entran en acción en el cuadro masculino el norteamericano Ben Shelton (5), contra el español Dani Mérida; y el australiano Alex de Miñaur (8). En el femenino juegan sus primeros partidos la polaca Iga Swiatek (3) y la ucraniana Elina Svitolina (7).

Roma. El pelotón del Giro de Italia, que lidera el danés Jonas Vingegaard (Visma), disfruta este lunes de su tercera jornada descanso ante de afrontar la última semana, que arranca el martes con una etapa de montaña con final en alto entre Bellinzola y Carì.

Redacción Deportes. Los New York Knicks intentan este lunes cerrar la final de la Conferencia Este por la vía rápida y sumar su cuarta y definitiva victoria en otros tantos partidos en el Rocket Arena de Cleveland, donde los Cavaliers intentarán dar el primer paso hacia el milagro (00.00 GMT del martes).

Madrid. Flick 2 - Mbappé 0. Cuando el Real Madrid, entonces reciente campeón de su decimoquinta Liga de Campeones y su trigésimo sexta Liga, fichó en el verano de 2024 a Kylian Mbappé, su aspecto se aventuró imparable, pero dos años después no ha ganado nada, doblegado en la Liga EA Sports por segundo curso seguido por el estilo y la fuerza ofensiva de Hansi Flick. Por Iñaki Dufour.

Madrid. Griezmann, Carvajal, Lewandowski, Alaba… los ‘cromos’ que pierde LaLiga. El desenlace de la temporada de Primera División trajo consigo un doble final para jugadores como Antoine Griezmann, Dani Carvajal, Robert Lewandowski o David Alaba, que disputaron sus últimos minutos en el campeonato español antes de emprender nuevas aventuras en otros países. Por Carlos Pérez.

Además: Diez irrupciones en LaLiga: Pubill, Espí, Jon Martín, Víctor Muñoz, Oso, Ounahi...; LaLiga 2025-26 en 38 números; y el once de LaLiga 2025-26.

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- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid, con la participación entre otros de Carlos Sáinz, Nani Roma y Edgar Canet (hasta 29). Primera etapa: San Juan-San Juan.

- NBA. Final de la Conferencia Este. Cuarto partido: Cleveland Cavaliers-New York Knicks (00.00 GMT del martes) (0-3).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). Jornada de descanso.

- Madrid. El seleccionador español, Luis de la Fuente, da la lista de convocados para el Mundial de este verano, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá (10:30 GMT. Espacio Movistar).

- Serie con motivo del final de LaLiga EA Sports.

- Informaciones previas de la Final de la Liga Conferencia, que el jueves juegan en Leipzig el Crystal Palace y el Rayo Vallecano.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de la sexta jornada Lanús (ARG)-Mirassol (BRA) y LDU Quito (ECU)-Always Ready (BOL) (00.00) y Estudiantes La Plata (ARG)-Ind. Medellín (COL), Flamengo (BRA)-Cusco (PER), Nacional (URU)-Coquimbo (CHI) y Universitario (PER)-Tolima (COL) (02.30).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de la 6ª jornada Grêmio (BRA)-Montevideo City (URU), Millonarios (COL)-O'Higgins (CHI), Palestino (CHI)-Deportivo Riestra (ARG), Sao Paulo (BRA)-Boston River (URU), San Lorenzo (ARG)-Recoleta (PAR) y Santos (BRA)-Dep. Cuenca (ECU).

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). (FOTO)

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