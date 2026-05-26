En marcha la cuarta fecha de la Copa de Oro de salonismo con duelo de vecinos: Independiente vs. Fomento

Los vecinos Independiente y Fomento de Barrio Obrero inician en la noche de este martes las lides por la cuarta fecha de la Copa de Oro, por el Grupo B del torneo.

El duelo será en cancha del Fomento, desde las 21:00 en la principal categoría, mientras las C15 lo harán desde las 19:30.

El jueves, el puntero 12 de Junio recibirá en la Seccional 5 a La Merced.

Finalmente, el viernes Nuestra Señora de la Asunción Club enfrentará al Deportivo Atenas en cancha de Simón Bolívar, en Trinidad.

Tiene fecha libre Villeta FC.

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Por el Grupo A, el jueves, Sportivo José Meza recibe en Ñemby al Deportivo Primor de Trinidad.

Por su parte, Simón Bolívar abre los portones de su casa a San Antonio de la misma ciudad.

El viernes cerrarán los juegos de la serie Cerro Corá de Lambaré contra el vigente campeón 29 de Septiembre, en cancha de los lambareños.

Tiene libre el club Artemios FC de Santa Ana.