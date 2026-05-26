Gobierno avala que Bilbao y Barcelona acojan finales de 'Champions' femenina y masculina

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ambas propuestas de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), informa el Consejo Superior de Deportes en un comunicado.

En el caso de la masculina de 2029, además del Nou Camp está interesada en acoger la final de la máxima categoría continental el estadio de Wembley de Londres.

Bilbao tiene como contendientes el Parque Olímpico de Lyon (Francia), el St. Jacob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen de Estambul (Turquía).

El plazo de presentación de candidaturas concluye el próximo 10 de junio y el Comité Ejecutivo de la UEFA designará en septiembre las sedes de 2028 y 2029 tanto masculinas como femeninas.

Bilbao ya acogió la final de Liga de Campeones femenina de 2024 y la masculina de la Liga Europea el pasado año.

Barcelona cogería el testigo del estadio Metropolitano de Madrid, sede de la Liga de Campeones masculina el próximo año.

El Nou Camp ya fue sede del encuentro decisivo en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, con la denominación de Copa de Europa, entre el Milán y el Steaua de Bucarest (4-0).

"La concesión de estas finales por parte de la UEFA es algo que desde el Gobierno deseamos plenamente. La organización de estos partidos acreditaría, más si cabe, la capacidad de España para albergar grandes eventos deportivos y premiaría, en el caso de la Liga de Campeones femenina, el compromiso de nuestro país con la igualdad”, ha señalado Tolón.