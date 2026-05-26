Miércoles, 27 de mayo de 2026

Redacción deportes. La sexta jornada de la Copa Sudamericana escribe un nuevo capítulo con los encuentros Atlético Mineiro (BRA)-Puerto Cabello (VEN), Caracas (VEN)-Botafogo (BRA), Cienciano (PER)-Juventud (URU), Olimpia (PAR)-Audax (CHI), Racing Club (ARG)-Independiente (BOL) y Vasco (BRA)-Barracas Central (ARG) (22.00 GMT) y Bragantino (Bra)-Carabobo (Ven) y River Plate (Arg)-Blooming (Bol) (00.30 GMT).

Leipzig (Alemania). El Rayo Vallecano afronta este miércoles desde las 19:00 GMT en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) una final histórica en los 102 años de su existencia frente al Crystal Palace, al que tratará de hacer frente con ilusión y ambición pese a la diferencia de presupuesto con el conjunto inglés, que tampoco ha peleado nunca por un título continental. Información de David Ramiro.

París. El alemán Alexander Zverev juega contra el checo Tomas Machac y el serbio Novak Djokovic, frente al francés Valentin Royer, este miércoles en los treintaidosavos de final masculinos del torneo de Roland Garros. En el cuadro femenino y en la misma fase, la polaca Iga Swiatek se ve las caras con la checa Sara Bejlek, y la kazaja Elena Rybakina, con la ucraniana Yuliia Starodubtseva. Información de Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. Este miércoles se disputa la decimoséptima etapa del Giro de Italia, entre Cassano d'Adda y Andalo y un viaje de 202 km. Jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 del final con el ascenso a Andalo Lever y con la meta después de una subida de 2,3 km al 6,8 por ciento). Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.

- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). 3ª etapa: San Rafael-San Rafael.

- España. Liga Endesa. 33ª jornada. Partido aplazado de la 33ª jornada: Real Madrid-Kosner Baskonia (19.00 GMT)

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 17ª etapa. Cassano d´Adda-Andalo (202 kms).

. Previas de los partidos Cerro Porteño (PAR)-Sporting Cristal (PER), Palmeiras (BRA)-Junior (COL), Boca Juniors (ARG)-Univ. Católica (CHI) y Cruzeiro (BRA)-Barcelona (ECU).

- Copa Sudamericana. 6ª jornada (-2 GMT): Atlético Mineiro (BRA)-Puerto Cabello (VEN), Caracas (VEN)-Botafogo (BRA), Cienciano (PER)-Juventud (URU), Olimpia (PAR)-Audax (CHI), Racing Club (ARG)-Independiente (BOL) y Vasco (BRA)-Barracas Central (ARG) (00.00) y Bragantino (Bra)-Carabobo (Ven) y River Plate (Arg)-Blooming (Bol) (02.30).

. Previas de los partidos América de Cali (COL)-Macará (ECU) y Tigre (ARG)-Alianza At (PER).

- Final de la Liga Conferencia, en Leipzig (Alemania) (FOTO) (VÍDEO): Crystal Palace-Rayo Vallecano (19.00 GMT). Información de David Ramiro.

- Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, anuncia la lista de convocados para el Mundial 2026 (12.45 GMT).

- Temas previos a la final de la Liga de Campeones, que el sábado 30 de mayo juegan en Budapest el Arsenal y el PSG.

- Previas del Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello.

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde 10:00 GMT): Sara Bejlek (CZE)-Iga Swiatek (POL/3), Elina Svitolina (UKR/7)-Kaitlin Quevedo (ESP), Valentin Royer (FRA)-Novak Djokovic (SRB/3) y Tomas Machac (CZE)-Alexander Zverev (ALE/2).

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 09:00 GMT): Alex De Minaur (AUS/8)- Alexander Blockx (BEL), Yulia Starodubtseva (UKR)-Elena Rybakina (KAZ/2), Jasmine Paolini (ITA/13)-Solana Sierra (ARG) y Casper Ruud (NOR/15)-Hamad Medjedovic (SRB).

. Pista 6 (desde las 9:00 GMT): Alejandro Davidovich (ESP/21)-Thiago Agustin Tirante (ARG), Mariano Navone (ARG)-Jakub Mensik (CZE), Hailey Baptiste (USA/26)-Xiyu Wang (CHN) y Eva Lys (ALE)-Sorana Cirstea (ROU/18).

. Pista 7 (desde las 9:00 GMT): Tamara Korpatsch (ALE)-Xinyu Wang (CHN/32), Jelena Ostapenko (LET/29)-Magda Linette (POL), James Duckworth (AUS)-Rafael Jodar (ESP/27) y Lorenzo Sonego (ITA)-Tommy Paul (USA/24).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes