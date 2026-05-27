Coventry pide comprensión a las federaciones ante cambios en el programa de Brisbane 2032

Coventry lanzó este mensaje en su intervención en la 50 Asamblea General de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (Asoif) celebrada en Lausana (Suiza).

La pretensión del COI es reducir el número de deportes en los Juegos que se celebrarán en la ciudad australiana dentro de seis años, si bien no ha adelantado cuántos podrían ser respecto a los 36 previstos en Los Ángeles 2028.

"Trabajaremos en esas inquietudes a través del diálogo abierto con todas federaciones, tanto individualmente como en grupo. Nos aseguraremos de que todos comprendan plenamente los criterios y el resultado final", se comprometió la presidenta del COI, quien el próximo 23 de junio cumplirá un año en el cargo.

Según la exnadadora zimbabuense, "el objetivo no es destruir ningún deporte", ni "eliminar una disciplina y dejarla de lado".

"Se trata de encontrar una manera de que, sí, puede que no estén en el programa de Brisbane, pero ¿cómo podríamos reincorporarlos? ¿Cómo debemos cambiar y adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas?", reflexionó ante las 36 federaciones internacionales que se agrupan en Asoif, encabezadas por el belga Ingmar De Vos.

La máxima dirigente del COI admitió que el movimiento olímpico se encuentra en una "encrucijada" debido a las tensiones geopolíticas o los cambios tecnológicos, y también destacó "las presiones externas" que la entidad enfrenta "a diario".

Para superar esta disyuntiva, Coventry emplazó a las federaciones a "trabajar juntos" con el fin de "estar en la mejor forma física para impulsar" el movimiento olímpico.

"Pido a todos que reflexionemos y analicemos qué hemos logrado, dónde estamos hoy y cómo podemos mejorar (...) Tenemos que estar preparados para afrontar lo que venga. Hemos recorrido un camino muy difícil en los últimos doce, quince, años. Covid, guerras, enormes escándalos de dopaje. Y no creo que vaya a ser mucho más fácil. Y pudimos superarlo juntos. Y espero que podamos superar lo que se nos presente en los próximos ocho o doce años", confió.