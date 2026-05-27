Davidovich Fokina revela el motivo de la ruptura con su entrenador Puerta

Alejandro Davidovich Fokina, 23º del mundo, sufrió el domingo para ganar en cinco sets al bosnio Damir Dzumhur (87º) y después de ese partido, según explicó, fue a cenar con su técnico Mariano Puerta.

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El extenista argentino fue subcampeón de Roland Garros en 2005, año del primer título del ibérico Rafael Nadal en la capital francesa. “Me dijo que se sentía mal y se fue al hotel. Parecía todo normal, no pasó nada. Dos o tres horas después, me envió un mensaje diciendo que no quería continuar conmigo”, aseguró Davidovich Fokina a los periodistas después de su derrota ante el argentino Thiago Agustín Tirante (60º) por 4-6, 7-6 (7/4) , 6-1 y 6-3.

“Tomó un vuelo a Miami sin decirnos nada. Me he enterado después que ya se lo había hecho a dos jugadores, así que debe ser algo normal para él. Yo no voy a ir detrás de él”, apuntó.

“Nos ha fallado como persona”, sentenció Davidovich, que añadió que incluso Puerta ha bloqueado su número de teléfono y el de su esposa.

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Davidovich Fokina, de 26 años, era el tenista de mayor ránking entre los españoles participantes este año en Roland Garros, en ausencia de la principal estrella del país, Carlos Alcaraz (2º), que por una lesión no puede defender su título en la tierra batida de París.

Con el final abrupto de su etapa con Mariano Puerta, de 47 años, que ha durado poco menos de medio año, Davidovich Fokina queda con Pepo Clavet como técnico.