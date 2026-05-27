El Thunder se adelanta 3-2 ante Spurs y queda a un paso de las Finales

Los vigentes campeones aprovecharon el peor partido en la serie del francés Víctor Wembanyama, que se quedó en 20 puntos y 7 rebotes, para colocarse a un triunfo de regresar a las Finales.

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Su primera oportunidad será en el sexto juego, el jueves en San Antonio. En caso de victoria local, la final del Oeste se definirá el sábado en Oklahoma City.

El ganador enfrentará en las Finales de la NBA a los New York Knicks, que barrieron 4-0 a los Cleveland Cavaliers en el Este.

Con el aliento de su público, el Thunder se recuperó de la paliza recibida el domingo en San Antonio para apuntarse un triunfo que suele ser crucial en playoffs.

En eliminatorias empatadas 2-2, el ganador del quinto juego logró la clasificación en el 76% de los casos.

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Isaiah Hartenstein, apoyado por el resto de la asfixiante defensa de Oklahoma City, logró mantener alejado del aro al gigante Wembanyama, de 2,24 metros de altura.

Fuera de la pintura, Wemby firmó un nefasto porcentaje de 27% en tiros de campo (4-15), sin triples anotados en cinco intentos.

Visiblemente frustrado, el francés dejó una imagen curiosa en el tercer cuarto al arengar a sus compañeros con un apasionado mensaje durante un tiempo muerto.

Lo mejor del triunfo del Thunder en el Juego 5 🔥#NBAPlayoffs pic.twitter.com/BGc8Uc5WFV — NBA Latam (@NBALatam) May 27, 2026

“Hicimos ajustes después del otro partido, aplicamos lo que aprendimos. De eso se trata una serie contra un gran equipo como este”, dijo Gilgeous-Alexander sobre las claves del triunfo.

“Puede que yo haya tenido el peor comienzo de partido de mi carrera, pero el equipo se mantuvo firme”, afirmó el canadiense, que tardó 10 minutos en anotar sus primeros puntos.

El factor Caruso

Como en los partidos anteriores, los texanos arrancaron con fuerza gracias esta vez a la inspiración en el tiro de Justin Champagnie.

El alero convirtió 13 puntos seguidos, del total de 22 con los que terminó el juego, en un primer cuarto en el que SGA estuvo desaparecido.

El doble MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA falló sus cuatro primeros lanzamientos y estrenó su casillero desde la línea de tiros libres.

El pívot Chet Holmgren (16 puntos) fue quien mantuvo activo el ataque del Thunder, que tenía las sensibles bajas del alero All Star Jalen Williams y su habitual reemplazo, Ajay Mitchell.

En el segundo cuarto los locales dieron el primer estirón con el despertar de Gilgeous-Alexander y la aparición desde el banco de Alex Caruso, de nuevo fundamental para Oklahoma City con 22 puntos y 4 triples.

Wembanyama, entrenador

Otro acelerón en el inicio de la segunda mitad acercó la ventaja del Thunder a los 20 puntos y provocó la reacción de Wembanyama.

El pívot francés, que juega sus primeros playoffs a los 22 años, hizo un gesto con la mano para reunir a sus compañeros a su alrededor en el tiempo muerto y lanzarles una arenga para reactivarlos.

CONFIRMADO:



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El discurso de su líder tuvo efecto y San Antonio se abocó a un parcial de 14-2 con el que redujo la distancia por debajo de los 10 puntos.

La reacción visitante se vio frenada por una confusa decisión de los árbitros, que decretaron una técnica al entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, por protestar que no le dejaran pedir la revisión de una jugada.

Las reservas de energía de los jóvenes Spurs se acabaron agotando frente a la profundidad de banquillo del Thunder y su demoledor acierto en el tiro exterior, con 14 triples de 32 intentos (44%).

A dos minutos del final, Mitch Johnson tiró la toalla al retirar a Wembanyama y el resto de sus titulares pensando en el juego a vida o muerte del jueves.

Resumen del partido