Jueves, 28 de mayo de 2026

Redacción deportes. La sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores echa el cierre con los encuentros Cerro Porteño (PAR)-Sporting Cristal (PER) y Palmeiras (BRA)-Junior (COL), Boca Juniors (ARG)-Univ. Católica (CHI) y Cruzeiro (BRA)-Barcelona (ECU).

Redacción deportes. La Copa Sudamericana pone fin a la sexta jornada de la fase de grupos con los partidos América de Cali (COL)-Macará (ECU) y Tigre (ARG)-Alianza At (PER).

Londres. El entrenador español Mikel Arteta, flamante ganador de la Premier League, repasa en una entrevista con la Agencia EFE la conquista de la liga 22 años después, analiza la final de la Liga de Campeones del sábado contra el PSG y explica todos los sacrificios que ha tenido que hacer para conseguir alcanzar sus éxitos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023493091)

Redacción deportes. Disputadas todas las demás finales europeas, la lucha por la corona de la Liga de Campeones entre el PSG, defensor del título, y el Arsenal comienza a elevar la temperatura ante el gran duelo del sábado en el Puskas Arena de Budapest.

París. El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se enfrenta este jueves en la segunda ronda del torneo de Roland Garros al argentino Juan Manuel Cerúndolo, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera del ránking femenino, juega contra la francesa Elsa Jacquemot. Información de Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. Un recorrido marcado por las cortas subidas y bajadas marca la 18ª etapa del Giro de Italia que conduce al pelotón desde Fai dellla Paganella hasta Pieve di Soligo a través de 168 kilómetros con un desnivel de 2.050 metros y en el que el danés Jonas Vingegaard defiende la maglia rosa.

- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). 4ª etapa: San Rafael-San Juan.

- Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de rallys (hasta 31).

- NBA. Final Conferencia Oeste. Sexto partido: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (00.30 GMT del viernes).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 18ª etapa. Fai della Paganella-Pieve di Soligo (168 kms).

- Brasil. Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial de 2026. Teresópolis (Brasil), 16.00. Posteriormente, a las 18.30, entrenamiento del equipo (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- La selección paraguaya de fútbol entrena a puertas abiertas antes de su último partido amistoso previo del inicio del Mundial 2026. Centro de Alto Rendimiento Deportivo 'Óscar Harrison' . Ypané, 20:00h.- Ypané (Paraguay)

- Copa Libertadores. 6ª jornada: Cerro Porteño (PAR)-Sporting Cristal (PER) y Palmeiras (BRA)-Junior (COL) (22.00 GMT), Boca Juniors (ARG)-Univ. Católica (CHI) y Cruzeiro (BRA)-Barcelona (ECU) (00.30 GMT).

- Copa Sudamericana. 6ª jornada: América de Cali (COL)-Macará (ECU) y Tigre (ARG)-Alianza At (PER) (00.30 GMT).

- Informaciones previas a las final de la Liga de Campeones, que el sábado 30 de mayo juegan en Budapest el Arsenal y el PSG.

- La gimnasta estadounidense Simone Biles, once veces medallista olímpica, participa en "Future Health. Donde el futuro y la salud se encuentran", patrocinado por Sanitas (08:00 GMT).

- LIV Golf, torneo de Corea del Sur, en Busan (hasta 31)

- DP World Tour. Abierto de Austria, en Kitzbühel (hasta 31).

- Ruedas de prensa previas del Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello.

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde las 10:00 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Juan Manuel Cerúndolo (ARG), Ann Li (USA/30)-Diane Parry (FRA) y Aryna Sabalenka (BLR/1)-Elsa Jacquemot (FRA). No antes de las 20:15: Arthur Rinderknech (FRA/22)-Matteo Berrettini (ITA)-

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 09:00 GMT): Adolfo Daniel Vallejo (PAR)-Moïse Kouame (FRA), Julia Grabher (AUT)-Amanda Anisimova (USA/6), Coco Gauff (USA/4)-Mayar Sherif (EGY) y Raphaël Collignon (BEL)-Ben Shelton (USA/5).

. Pista Simonne-Mathieu (desde las 09:00 GMT): Donna Vekic (CRO)-Naomi Osaka (JPN/16), Francisco Cerúndolo (ARG/25)-Hugo Gaston (FRA), Felix Auger-Aliassime (CAN/4)-Roman Andres Burruchaga (ARG) y Victoria Mboko (CAN/9)-Katerina Siniakova (CZE).

. Pista 9 (desde las 12:00 GMT): Martín Landaluce (ESP)-Vit Kopriva (CZE).

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Redacción EFE Deportes