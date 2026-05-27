Polideportivo
27 de mayo de 2026 a la - 12:50

Valgren: "Ataqué porque pensaba que era demasiado lento para ganar al esprint"

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Redacción deportes, 27 may (EFE).- El danés Michael Valgren (EF Education), ganador de la decimoséptima etapa del Giro de Italia comentó que su ataque final y definitivo se debió a que "pensaba que era demasiado lento para el esprint".

Por EFE

Valgren cruzó la línea de meta en Andalo mostrando un juguete de su hijo que le sirve de amuleto. Y suerte le dio al nórdico, pues logró su primera victoria en una carrera World Tour.

"Llevaba este pokémon en el bolsillo como amuleto de la suerte. Pensaba que era demasiado lento para ganar un esprint, así que ataqué. Fue un día extraño, con un grupo numeroso en cabeza. El final fue duro. Estaba al límite. Me preocupaba tener que abandonar. Por suerte, la carrera no fue 500 metros más larga", comentó en meta.

Con este triunfo, Valgren acumula 10 en su palmarés, el noveno logrado hace 5 años.

" Me faltaba una etapa en una gran vuelta en mi palmarés. Creo que me la merecía. Me alegra que haya ocurrido en Italia, donde he cosechado la mayoría de mis éxitos", concluyó.