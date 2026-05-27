Polideportivo
27 de mayo de 2026 a la - 12:25

Valgren se impone en Andalo, Vingegaard mantiene a maglia rosa

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Redacción deportes, 27 may (EFE).- El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Por EFE

Valgren fue el más inteligente dentro de la escapada del día, y con un ataque por sorpresa a 800 metros de meta logró imponerse con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A 3 segundos entró el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a 6 el italiano Damiano Caruso (Bahrain).

El pelotón con todos los hombres de la general llegó a meta a 5.15 minutos. Vingegaard conservó la maglia rosa con una diferencia de 4.04 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 4.27 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, de 171 km.