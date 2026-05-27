Valgren se impone en Andalo, Vingegaard mantiene a maglia rosa

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).