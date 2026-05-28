La primera prueba de la Copa Mundial reúne en Sevilla a grandes figuras internacionales

Se prevé una competencia especialmente reñida en las pruebas de 'scull' individual, que una vez más atraen a un gran número de participantes. En el 'scull' individual masculino las miradas estarán puestas en el vigente campeón olímpico, el alemán Oliver Zeidler, y el vigente campeón mundial, el griego Stefanos Ntouskos, quienes regresan a la competición internacional como principales aspirantes.

En la categoría femenina, el 'scull' individual también presenta una atractiva lista de participantes. La irlandesa Fiona Murtagh, vigente campeona mundial, se enfrentará a la campeona olímpica, la neerlandesa Karolien Florijn, quien regresa a la competición internacional por primera vez desde los Juegos de París.

Además del 'scull' individual, las inscripciones a la regata reflejan una amplia gama de experiencia en todas las clases de embarcaciones, con medallistas olímpicos y mundiales que regresan para competir junto a una nueva generación de palistas que ascienden desde las categorías sub-23 y sub-19.

En cuanto al equipo español que tomará parte en la Copa del Mundo de remo de Sevilla, acudirá con ocho botes y dieciocho deportistas, catorce en categoría masculina (seis tripulaciones) y cuatro en la femenina (dos tripulaciones).

La capital andaluza recibe la competición veinticuatro años desde de que acogiera el Campeonato Mundial de Remo de 2002 y trece desde que fuera sede de otra prueba de la Copa del Mundo, la de 2013.

Esta reunión tendrá como núcleo de operaciones el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo de La Cartuja, con un recorrido natural de seis kilómetros que atraviesa el corazón de la ciudad.

La Copa del Mundo de Remo, circuito anual de regatas que sirven para la preparación del Campeonato Mundial, reunirá las doce clases olímpicas de embarcaciones y otorgará puntos en cada una de ellas.

Tras esta prueba inaugural de la temporada se disputarán otras dos, en Plovdiv (Bulgaria) del 12 al 14 de junio y Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio, con lo que la Copa del Mundo 2026 será la primera gran piedra de toque para los dos grandes eventos de la temporada, los Europeos de Varese (Italia) y los Mundiales de Amsterdam (Países Bajos) en julio y agosto, respectivamente.