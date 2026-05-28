Maestros mexicanos escalan sus protestas con bloqueos viales a dos semanas del Mundial

Los trabajadores son integrantes de la CNTE del estado de Oaxaca (sur) y cortaron el tráfico en Circuito Interior, una de las principales vías urbanas de la capital mexicana, a la altura del Paseo de la Reforma, la calle más importante y emblemática de la ciudad.

Los manifestantes cerraron en ambos sentidos el tráfico y arrancaron separadores de carriles para usarlos como barreras e impedir el paso de vehículos, según videos publicados en redes sociales.

Con esta acción, los maestros de Oaxaca escalaron sus protestas y el pulso que mantienen con el Ejecutivo federal, a quien acusan de no atender sus peticiones relacionadas con seguridad y mejoras en sus condiciones laborales.

Incluso amenazan con boicotear la celebración de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

Días atrás habían marchado hasta el Zócalo, la plaza política y pública más importante del país, ante la "falta de escucha" de los responsables públicos.

Tras estos cortes viales, las autoridades de la capital avisaron a los conductores que en Circuito Interior continúan los bloqueos a ambos sentidos por la presencia de los manifestantes.

La CNTE justificó esta medida por los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, donde el miércoles maestros que se estaban manifestando sufrieron ataques con armas de fuego, lo que dejó un saldo de 15 heridos, según medios locales.

El Ministerio Público de Oaxaca abrió una investigación para esclarecer los hechos, pero los maestros responsabilizaron al gobierno local, estatal y federal de las "agresiones perpetradas".

Para la CNTE estos hechos violentos son una demostración de lo "falso" del discurso de "diálogo abierto" propuesto por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, anunció esta semana que mantendrá nuevas reuniones con los maestros para continuar con el diálogo y atender sus demandas ante la amenaza de boicot al Mundial.

Estas conversaciones se producen en un contexto en el que integrantes de la CNTE escalaran esta semana sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca para aumentar la presión sobre el Gobierno a días del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

La CNTE explicó que están preparando un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán hacia el Zócalo de Ciudad de México para instalar un plantón permanente.