Simone Biles: “Espero poder empezar a tener hijos en un par de años”

Biles, de 29 años y casada desde 2023 con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, expone su deseo de ser madre en una entrevista que publica la revista Elle, en la que insiste en que estará en la cita olímpica de Los Ángeles, aunque aún no quiere desvelar “de qué forma, si será en el suelo o en las gradas”.

La gimnasta más laureada de la historia, con once medallas olímpicas, siete de ellas de oro, tiene claro que una vez que llegue a la treintena, le gustaría ser madre: “Dicen que es la mejor década. No hago planes a largo plazo, pero en un par de años, espero que podamos empezar a tener hijos. ¡Creo que es el plan más importante!”.

Biles compitió por última vez en los Juegos de París de 2024, donde conquistó tres medallas de oro y una de plata, después de que en los anteriores de Tokio se tuviera que retirar por problemas de salud mental tras ganar una plata y un bronce.

Desde aquel episodio en Tokio, se encuentra en terapia psicológica, lo que, según ella, le ha permitido conocerse mejor a sí misma y que ha dado pie a convertirse en una abanderada de la salud mental.

“Me siento mucho más libre. Ahora que no compito, tengo algo más de tiempo y me estoy centrando en cuidar mi cuerpo y mi salud mental. Y también estoy muy enfocada en dar visibilidad a la gimnasia, que es útil y bonito, y a apoyar a deportistas que han pasado por situaciones similares a la mía, para servirles de guía y ayudarles a volver a la competición”, explica.

Confiesa que antes de tener que parar en Tokio, tuvo un par de episodios que le “alertaron” de que algo no iba bien, aunque no tomó las medidas adecuadas. “Sabía que tenía que buscar ayuda, pero no disponía de tiempo. Pronto entendí que la cabeza es tan importante como el entrenamiento”, apunta.

Preguntada si es más difícil mantener en la élite siendo mujer, la deportista de Ohio responde: “Cuando empezamos a tener hijos, resulta un poco más difícil, pero hemos demostrado que podemos volver tras la maternidad y alcanzar grandes éxitos”.

Sobre si le preocupa la situación en Estados Unidos, Biles admite inquietud, sobre todo por las personas de raza negra, aunque no entra a juzgar la figura del presidente, Donald Trump.

“Es complicado, claro, sobre todo siendo una mujer negra en Estados Unidos. Pero tenemos derecho a votar, a defender aquello en lo que creemos y a usar nuestras voces, y es muy importante que lo hagamos. Son tiempos difíciles para mucha gente. Así que espero que el deporte, una vez más, vuelva a unirnos“.