Viernes, 29 de mayo de 2026

Miami. Asistir a todos los partidos de la campeona del Mundial 2026 costará más de 63.000 dólares de media (unos 54.000 euros), entre dos personas, según un reciente estudio que identificó a Irak como la selección más costosa, seguida de Jordania y Argentina, y situó a Panamá como la más asequible.

Tijuana (México). La elección de la selección de Irán de Tijuana como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos, mientras habitantes de esta ciudad fronteriza anticipan una mezcla de curiosidad e inesperado ambiente futbolero.

Miami (EE.UU.). El Presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, repasa en una sesión virtual con los medios las novedades arbitrales de cara al Mundial 2026, donde se aplicará una norma que obliga al futbolista atendido a quedarse un minuto fuera del campo y una cuenta atrás de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el terreno de juego.

París. El alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic, los dos grandes favoritos al triunfo final tras la eliminación de Jannik Sinner y la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, se miden al francés Quentin Halys y al joven brasileño Joao Fonseca, respectivamente, en dieciseisavos de final de ronda de Roland Garros. Información de Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. El Giro afronta la 19ª etapa una de las grandes dolomíticas con un desnivel de 5.000 metros y 151 kilómetros salpicados con el Passo Duran, el Coi, Forcella Staulanzza, el Passo Giau, que es la cima Coppi, el Falzarego y Piani de Pezzè, con 5 kilómetros al 10 por ciento.

- Acaba el Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). 5ª etapa San Juan-San Juan.

- Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de rallys (hasta 31). Seis tramos, el último a las 07.03 GMT.

- España. Liga Endesa. 34ª jornada (-2 GMT): Bàsquet Girona-Asisa Joventut, Río Breogán-Casademont Zaragoza y San Pablo Burgos-Covirán Granada (16.00), BAXI Manresa-Real Madrid (18.00), Kosner Baskonia-Unicaja, La Laguna Tenerife-Surne Bilbao, MoraBanc Andorra-Barça, UCAM Murcia-Hiopos Lleida, Valencia-Dreamland Gran Canaria (20.30).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 19ª etapa. Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) (151 kms).

- Informaciones previas de la Final de la Liga de Campeones, que el sábado juegan en Budapest el Arsenal y el París Saint-Germain.

. Rueda de prensa de Luis Enrique y jugadores a las 13.45 GMT y entrenamiento a las 14.45 GMT

. Rueda de prensa de Mikel Arteta y jugadores a las 16.15 GMT y entrenamiento a las 17.15 GMT

- Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026 en Teresópolis y entrenamiento del equipo (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- Canadá revela los integrantes de su selección de fútbol masculina que participarán en el Mundial de Fútbol 2026, el primero que se disputará en parte en el país y el tercero que la selección canadiense disputará.

- Tijuana (México).- La elección de la selección de Irán de Tijuana como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos, mientras habitantes de esta ciudad fronteriza anticipan una mezcla de curiosidad e inesperado ambiente futbolero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Entrenamiento y zona mixta de la selección colombiana en el Estadio Metropolitano de Techo previo al partido de despedida del equipo cafetero contra Costa Rica que se celebrará el próximo lunes 1 de junio en el Estadio El Campín de Bogotá. (Foto) (Vídeo)

- Miami. La división del FBI en Miami explica en una rueda de prensa los preparativos de seguridad para los partidos de Mundial y las actividades relacionadas que tendrán lugar en el sur de la Florida (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lleva a cabo en su sede de Luque (Paraguay) los sorteos de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana Sede de la Conmebol. (Texto) (Foto)

- Amistoso Sudáfrica-Nicaragua (16.00 GMT, en Johannesburgo)

- Pierluigi Collina, Jefe de Arbitros de la FIFA, se reúne con los medios hablar del arbitraje en el mundial.

- LIV Golf, torneo de Corea del Sur, en Busan (hasta 31)

- DP World Tour. Abierto de Austria, en Kitzbühel (hasta 31).

- PGA Tour. Charles Schwab Challenge, en Fort Worth (Texas) (hasta 31).

- Series Mundiales de rugby 7, en Valladolid (hasta 31).

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). El alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic, los dos grandes favoritos al triunfo final tras la eliminación de Jannik Sinner y la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, se miden al francés Quentin Halys y al joven brasileño Joao Fonseca, respectivamente, en dieciseisavos de final de ronda de Roland Garros. Información de Luis Miguel Pascual (FOTO)

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Redacción EFE Deportes