La británica McNeice se impone su ley con una especular actuación en el bloque final

Un último problema al que McNeice llegó con la obligación de hacer 'top' para arrebatar la primera plaza a la japonesa Melody Sekikawa, que situó al frente de la clasificación con un total de 84,5 puntos al resolver el último bloque a la primera.

Algo más de diez puntos, 10,04, que la escaladora británica, por lo que a Erin McNeice, quinta en los pasados Juegos Olímpicos de París, no le bastaba con hacer 'zona' para superar a la nipona.

Una presión que lejos de atenazar a McNeice, que cumplió el pasado mes de abril 22 años, pareció espolear todavía más a la inglesa que no sólo hizo 'top', sino que resolvió el bloque a la primera, para sumar 25 puntos que la coronaron campeona en Madrid con un total de 99,1 unidades.

Triunfo que premió la regularidad de la escaladora británica en el rocódromo instalada en la explanada el pabellón José Caballero, donde Erin McNeice ya fue la mejor de todas las participantes en la ronda preliminar tras resolver los cinco problema planteados por los equipadores a la primera.

Liderato que la británica no pudo repetir en la semifinales, pese a volver hacer 'top' en los cuatro bloques, ante el empuje de la francesa Oriane Bertone, vigente campeona de la Copa del Mundo de bloque, que le arrebató la primera plaza por una décima de punto por su menor número de intentos.

Pero en la final "McBeast", como es conocida en el circuito mundial, volvió a mostrarse como la más regular de todas las competidoras, tras resolver los cuatro problemas.

Poco importó que la británica tras hacer 'top' a la segunda en los primeros bloques, necesitase ocho intentos para resolver el tercer problema, ya que en cuarto y último, en un alarde de fuerza y técnica, alcanzó la cima a la primera.

Un pleno que no pudieron repetir ni la japones Melody Sekikawa, plata con 84,5 puntos, tras tener que conformarse con la 'zona' en el segundo bloque, ni la francesa Oriane Bertone, que cerró el podio con 84,4 unidades, tras firmar tras no pasar, igualmente de la 'zona' en el segundo problema.