El estadounidense Talor Gooch comparte el primer puesto con el chileno Niemann en Corea

Gooch, de 34 años, y ganador de cuatro títulos en LIV desde 2022, el último en Valderrama (España) en julio del pasado año, terminó la vuelta con 9 bajo par, tras una buena tercera vuelta donde se mantuvo constante en sus golpes con un solo 'birdie'. En total obtuvo doce 'birdies' y cuatro 'bogey'.

A su estela, estuvo muy cerca durante toda la tercera ronda, el chileno Joaquin Niemann también con -9, con dos 'bogey' y seis 'birdies' en la tercera vuelta. En total obtuvo siete 'bogey' y quince 'birdies'.

El podio lo completa el zimbauense Scott Vincent, con -8 a tan solo un golpe del estadounidense y del chileno.

Por su parte, el estadounidense Bryson DeChambeau quien empezó liderando la clasificación el pasado jueves y vigente campeón del torneo en Corea, se ha ido descolgando de la cabeza del torneo y terminó la tercera ronda con - 6, a tres golpes de su compatriota.

Por parte de los españoles, Sergio García se clasificó dentro de los veinte primeros con -2, mientras que Jon Rahm terminó en el puesto veinticinco con -1, a ocho golpes de los líderes.