El suizo Ehammer bate el récord mundial de longitud en un decatlón

Tras un primer salto nulo, el suizo realizó un segundo intento que, con un viento favorable de +1.0, le sirvió para alcanzar los 8,51 metros y hacer la mejor marca de la historia en longitud en un decatlón, que además le sirvió para hacer récord nacional y convertirse en el líder mundial del año por delante del griego Miltiadis Tentoglou (8,49).

Ehammer, bronce en el Mundial de Eugene en longitud en 2022 y plusmarquista mundial de heptatlón en pista cubierta, también cuenta en su palmarés con dos oros en heptatlón en Mundiales de pista cubierta y dos victorias generales en la Liga Diamante.