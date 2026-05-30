Polideportivo
30 de mayo de 2026 a la - 14:10

El suizo Ehammer bate el récord mundial de longitud en un decatlón

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Redacción deportes, 30 may (EFE).- El suizo Simon Ehammer hizo historia este sábado al lograr, con 8,51 metros, el mejor salto de longitud de siempre en un concurso de decatlón en la reunión de Götzis, en Vorarlberg (Austria).

Por EFE

Tras un primer salto nulo, el suizo realizó un segundo intento que, con un viento favorable de +1.0, le sirvió para alcanzar los 8,51 metros y hacer la mejor marca de la historia en longitud en un decatlón, que además le sirvió para hacer récord nacional y convertirse en el líder mundial del año por delante del griego Miltiadis Tentoglou (8,49).

Ehammer, bronce en el Mundial de Eugene en longitud en 2022 y plusmarquista mundial de heptatlón en pista cubierta, también cuenta en su palmarés con dos oros en heptatlón en Mundiales de pista cubierta y dos victorias generales en la Liga Diamante.