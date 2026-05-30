Polideportivo
30 de mayo de 2026 a la - 14:10

Eulálio: "El equipo creyó en mí y eso me dio fuerza"

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Redacción deportes, 30 may (EFE).- El portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), sexto de la general y maillot blanco de mejor joven del Giro, logró resistir en la última etapa de montaña y salió airoso en su lucha con el italiano Piganzoli por el título de mejor joven.

Por EFE

"Ayer fue muy duro, en la recta final perdí un minuto con Piganzoli. Hoy, simplemente seguí luchando, seguí creyendo y todo el equipo creyó en mí. Eso me dio más fuerza y luego solo tuve que luchar hasta el final. Intenté seguir el ritmo de los corredores del Ineos, Arensman y Bernal, pero sentí que era demasiado difícil. Tuve que dosificar mis fuerzas", explicó Eulálio en meta.

El ciclista luso admitió que Piganzoli "estuvo muy fuerte y mantuvo un ritmo vertiginoso, con mucha potencia". "Solo tuve que aguantar las subidas y recuperar el aliento en los tramos llanos", añadió.

"Mañana no será tan fácil, pero todos vamos a disfrutar después de la carrera. El equipo ha estado increíble, hemos sufrido muchísimo durante las últimas tres semanas, pero al final estamos en cabeza y eso es fantástico. El año pasado no fui a Roma, tuve que abandonar dos días antes. Terminar esta última etapa ya será un récord para mí", concluyó.