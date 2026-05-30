Los 51.97 de Marrit Steenbergen en los 100 libre, lo más destacado de la primera jornada

Steenbergen, que hace unos días nadó en 51.86 en Canet, llegó a Barcelona con la idea de batir el récord del mundo de Sarah Sjostrom (51.71), pero un primer parcial (24.83) le lastró la posibilidad de acercarse al tope de la sueca.

La marca de Steenbergen supuso un récord del circuito, en una jornada en la que también se batió otro récord del 'Mare Nostrum', por medio de la neozelandesa Erika Fairweather que dejó el crono en 4:01.75 en los 400 libre.

La delegación española obtuvo cinco medallas. La mejor fue Laura Cabanas que se llevó el oro en los 200 mariposa, en una prueba en la que Julia Pujades finalizó tercera.

También fue bronce Estella Llum Tonrath en el doble hectómetro espalda. En los 400 estilos, Diego Mira, nadador del CN Sabadell fue tercero con 4:21.38.

En los 100 mariposa, Isaac Fernández firmó un tercer puesto con 52.40, solo por detrás del canadiense Ilya Kharun y del mítico sudafricano Chad Le Clos.

En la sesión de finales, los ganadores fueron Victor Johansson (SUE) en los 800 libre, la canadiense Ingrid Wilm (50 espalda), el sudafricano Michel Houlie en los 50 braza, la belga Roos Vanotterdijk (50 mariposa), el húngaro Gabor Zombori (400 estilos) y el ruso Miron Lifintsev en los 100 espalda.

También subieron a lo más alto del podio la estadounidense Mckenzie Siroky (100 braza), su compatriota Quintin McCarty (50 libre), el canadiense Madison Kryger (200 espalda), el francés Casper Corbeau (200 braza), el canadiense Ilya Kharun (100 mariposa), además de la canadiense MS Harvey (200 estilos), el estadounidense Patrick Sammon (200 libre) y la neozelandesa Erika Fairweather (400 libre).