Vingegaard: "Lograr cinco victorias es muy especial"

"Como ciclista quiero ganar tantas carreras como sea posible. Decidimos ir a por todas, ya que era la última etapa de montaña. Lo dimos todo y los chicos hicieron un trabajo increíble. Yo tuve un día fantástico sobre la bici", señaló el virtual ganador del Giro de Italia.

Una quinta victoria que llegó tras improvisar un ataque lejos de meta, después de que los componentes del Visma quedaran exhaustos en el trabajo para su jefe de filas.

"Tuvimos que improvisar mi ataque a 11 km de la cima porque Sepp Kuss dijo que no estaba en plena forma, pero Bart Lemmen hizo un trabajo increíble. El plan era atacar más tarde, pero tuvimos que cambiarlo", explicó.

A pesar de que Vingegaard cuenta con una suculenta ventaja de 5.22 minutos sobre el austríaco Felix Gall, segundo clasificado, el ciclista nórdico no quiso cantar victoria.

"Esperemos que mañana haya un esprint masivo en Roma y disfrutaremos de los últimos momentos de este Giro de Italia", señaló.