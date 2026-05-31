El Bakkali triunfa en Rabat y Ruppert bate el récord de Europa de 3.000 obstáculos

El Bakkali, ídolo local, volvió a reinar ante su afición y logró su quinta victoria consecutiva en la Liga Diamante de Rabat desde la primera en 2022 y logrando su mejor marca personal con 7:56.68 en 2023.

En esta ocasión, en una carrera muy rápida con tres atletas por debajo de los ocho minutos, el marroquí fue el primero en meta con 7:57.25, mejor marca mundial de la temporada hasta el momento, por delante de Frederik Ruppert, que hizo con 7:57.80 el récord europeo y el keniano Simon Koech con 7:59.44, marca personal.

Dos años después de su récord mundial en la reunión de la Liga Diamante en París con 2,10 metros, Yaroslava Mahuchikh está decidida a recuperar el título que ostentó durante tres años consecutivos hasta la temporada pasada. Campeona del 'diamante' de 2022 a 2024, la estrella ucraniana del salto de altura fue superada por la australiana Nicola Olyslagers en 2025 y ahora busca recuperar su estatus de número uno tras ganar el oro en los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) con 2,01 metros.

Mahuchikh, de 24 años, comenzó su temporada de aire libre en Rabat con una victoria gracias a un mejor salto de 1,97 metros, al que solo se acercaron la australiana Eleanor Patterson y la serbia Angelina Topic, ambas con 1,94.

En los 800 masculinos, al igual que ocurrió la temporada pasada, el mediofondista keniano Emmanuel Wanyonyi se quedó sin ganar en Rabat, en esta ocasión al terminar segundo con 1:43.56, por detrás del británico Max Burgin (1:42.98). En 2025 ganó después cinco victorias en el circuito y acabó ganando el tercer 'diamante', algo que quiere repetir este 2026.

Una de las pruebas más vibrantes fueron los 100 lisos femeninos, en los que hubo triplete de jamaicanas en las tres primeras posiciones. La más rápida fue Tina Clayton con 10.85, seguida de Lavanya Williams (10.95) y Jonielle Smith (11.00).

Los 200 masculinos también fueron de alto voltaje con el duelo que mantuvieron el estadounidense Kenneth Bednarek, que se impuso con 19.69, récord del mitin, al botsuano Letsile Tebogo, que hizo 19.96. Fuera de esa ecuación se quedó otro gran velocista, el sudafricano Sinesipho Dambile, que no bajó de los veinte segundos (20.03).

Los 1.500 metros masculinos depararon una carrera muy rápida con cuatro atletas por debajo de 3:31. De todos ellos el que entró primero en meta fue el estadounidense Yared Nuguse (3:30.35), con récord del mitin, seguido del portugués Isaac Nader (3:30.43), el francés Azzedine Habz (3:30.68) y el también estadounidense Vincent Ciattei (3:30.90).

Los 1.500 femeninos, fuera de concurso, tuvieron un nombre propio, el de la etíope Freweyeni Hailu, que ganó con autoridad con 3:58.25, con más de un segundo de ventaja sobre su compatriota Haregeweyni Kalayu (3:59.28).

En la categoría femenina también se disputaron las pruebas de disco, con victoria de la estadounidense Valarie Sion con 68,75 metros, récord del mitin; en la pértiga ganó la australiana Nina Kennedy (4,80 metros), en los 400 vallas la eslovaca Emma Zapletalova con 52,82, récord nacional; los 800 lisos para la suiza Audrey Werro con 1:56.56; y en los 200 la estadounidense Cambrea Sturgis (22.21).

En la categoría masculina hubo también pruebas en peso con triunfo del estadounidense Joe Kovacs, que lanzó 22,58, récord del mitin; los 400 lisos fueron para el estadounidense Jacory Patterson con 44.11,

Fuera de concurso se disputó la carrera de 100 vallas femenina, con victoria de la nigeriana Tobi Amusan (12.28), que hizo récord del mitin.